Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Ким Кэтролл подробно объяснила, почему отказалась играть в новом «Сексе в большом городе»

Скандал вокруг перезапуска «Секса в большом городе» не утихает. Ким Кэтролл уже неоднократно отказывалась принимать участие в съемках, однако продюсеры не теряют надежды.
Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер
Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер

Всем известно, что Ким Кэтролл уже давно в пух и прах разругалась с коллегой по цеху Сарой Джессикой Паркер. Звезды «Секса в большом городе» не поделили гонорар: исполнительница роли Саманты Джонс появлялась на экране столь же часто, как и Керри Брэдшоу, а вот зарплату получала в разы меньше. Кэтролл не удалось добиться увеличения выплат, поэтому она покинула проект.

Кадр из сериала «Секс в большом городе»
Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Теперь, когда продюсеры объявили о запуске новой части «Секса в большом городе», который расскажет о приключениях легендарной четверки теперь уже в возрасте 50+, на Ким Кэтролл накинулись и члены съемочной группы, и поклонники. 

Ким Кэтролл
Ким Кэтролл

Общество требует «вернуть Саманту», а еще не вышедший фильм уже теряет зрительские рейтинги из-за неполного состава полюбившихся всем актрис. Ходили слухи, что сценаристы «убьют» героиню Ким Кэтролл, а вместо нее введут новую героиню, которую сыграет не менее эффектная блондинка. В западных СМИ эту роль прочили Шэрон Стоун. Впрочем, многие не уверены, что из-за сложившейся неразберихи картина вообще появится на экранах. 

Ким Кэтролл
Ким Кэтролл

Несмотря на то, что Кэтролл остается непреклонна в своем решении, она продолжает испытывать на себе постоянное давление. В свежем интервью журналу The Guardian она призналась, почему на самом деле отказалась от участия в съемках.

За последние несколько лет жизнь Ким сильно изменилась. Год назад в возрасте 55 лет покончил с собой ее младший брат. «Я все еще в шоке после того, как Крис совершил самоубийство. Потрясение было настолько сильным, что я до сих пор не могу заполнить образовавшуюся внутри пустоту. Я осознала, насколько же люди хрупки. Подобное может случиться с любым из нас», — поделилась актриса.

Ким Кэтролл в роли Саманты Джонс
Ким Кэтролл в роли Саманты Джонс

На этом трагедии в судьбе Ким не заканчиваются. Всегда яркая, остроумная и беспечная на экране, в жизни Кэтролл хлебнула немало горя. Ей приходилось сталкиваться и со смертью, и с болезнями, и с нищетой. Ее отец долгое время боролся с прогрессирующим синдромом Альцгеймера, и звезда «Секса в большом городе» просто не знала, как ему помочь. 

Когда распался первый брак Кэтролл, ей пришлось заново выстраивать собственную жизнь. Марк Левинсон, с которым она прожила 6 лет, подавлял творческий потенциал супруги и не давал ей реализовываться как актрисе. «Мы расстались, и я не знала, смогу ли с этим справиться. Ощущала внутри глубокую неуверенность в себе», — призналась Ким Кэтролл. 

Ким Кэтролл
Ким Кэтролл

«Трагедии в моей жизни продолжают формировать меня. Теперь я не хочу даже час своей жизни тратить на то, что мне неинтересно. Мне важно тщательно выбирать, с кем я провожу свободное и рабочее время. Это ведь моя жизнь», — объяснила звезда. 

Вероятно, съемки в «Сексе в большом городе» больше не приносят актрисе удовольствия. Она рассказала, что долгое время жила своим персонажем и действительно любила Саманту Джонс.

«Это был успешный проект во многих отношениях, но после второго полнометражного фильма я захотела подвести черту. Мне было достаточно. Я до сих пор не могу понять, почему режиссеры просто не заменили меня другой актрисой. Вместо этого они тратили свое время на издевательства и травлю. Однако мое мнение неизменно: нет значит нет», — заявила Ким Кэтролл. 

Перейти к обсуждению 1


14 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Shutterstock/Fotodom.ru
Теги

Ким Кэтролл

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Все правильно говорит, переросла этот проект давно, к чему смешить людей еще одним продолжением, предыдущие полнометражные были такие себе. Сериал завершился на отличной ноте, и высасывать из пальца продолжения- глупо...

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-07 13:29:00
507
Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
Глюкоза впервые рассказала о разводе с мужем и о том, почему сняла обручальное кольцо
38 Комментариев
Гость 2019-08-08 10:44:00
441
Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
52 Комментариев
Гость 2019-08-07 16:59:00
295
Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
39 Комментариев
Гость 2019-08-07 10:49:00
231
Тарасовы - верующая пара. Ой, насмешили😂😂😂😂 Я и не знала, что верующие по углам зажимаются за спиной у законной жены, а потом беременная любовница в храм венчаться бежит с мужиком, который женится, как за хлебом ходит.
Дмитрий Тарасов зашел в храм в куртке с оскорбительной надписью
80 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.