Ким Кэтролл подробно объяснила, почему отказалась играть в новом «Сексе в большом городе»

Скандал вокруг перезапуска «Секса в большом городе» не утихает. Ким Кэтролл уже неоднократно отказывалась принимать участие в съемках, однако продюсеры не теряют надежды.

Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер

Всем известно, что Ким Кэтролл уже давно в пух и прах разругалась с коллегой по цеху Сарой Джессикой Паркер. Звезды «Секса в большом городе» не поделили гонорар: исполнительница роли Саманты Джонс появлялась на экране столь же часто, как и Керри Брэдшоу, а вот зарплату получала в разы меньше. Кэтролл не удалось добиться увеличения выплат, поэтому она покинула проект.

Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Теперь, когда продюсеры объявили о запуске новой части «Секса в большом городе», который расскажет о приключениях легендарной четверки теперь уже в возрасте 50+, на Ким Кэтролл накинулись и члены съемочной группы, и поклонники.

Ким Кэтролл

Общество требует «вернуть Саманту», а еще не вышедший фильм уже теряет зрительские рейтинги из-за неполного состава полюбившихся всем актрис. Ходили слухи, что сценаристы «убьют» героиню Ким Кэтролл, а вместо нее введут новую героиню, которую сыграет не менее эффектная блондинка. В западных СМИ эту роль прочили Шэрон Стоун. Впрочем, многие не уверены, что из-за сложившейся неразберихи картина вообще появится на экранах.

Ким Кэтролл

Несмотря на то, что Кэтролл остается непреклонна в своем решении, она продолжает испытывать на себе постоянное давление. В свежем интервью журналу The Guardian она призналась, почему на самом деле отказалась от участия в съемках.



За последние несколько лет жизнь Ким сильно изменилась. Год назад в возрасте 55 лет покончил с собой ее младший брат. «Я все еще в шоке после того, как Крис совершил самоубийство. Потрясение было настолько сильным, что я до сих пор не могу заполнить образовавшуюся внутри пустоту. Я осознала, насколько же люди хрупки. Подобное может случиться с любым из нас», — поделилась актриса.

Ким Кэтролл в роли Саманты Джонс

На этом трагедии в судьбе Ким не заканчиваются. Всегда яркая, остроумная и беспечная на экране, в жизни Кэтролл хлебнула немало горя. Ей приходилось сталкиваться и со смертью, и с болезнями, и с нищетой. Ее отец долгое время боролся с прогрессирующим синдромом Альцгеймера, и звезда «Секса в большом городе» просто не знала, как ему помочь.



Когда распался первый брак Кэтролл, ей пришлось заново выстраивать собственную жизнь. Марк Левинсон, с которым она прожила 6 лет, подавлял творческий потенциал супруги и не давал ей реализовываться как актрисе. «Мы расстались, и я не знала, смогу ли с этим справиться. Ощущала внутри глубокую неуверенность в себе», — призналась Ким Кэтролл.

Ким Кэтролл

«Трагедии в моей жизни продолжают формировать меня. Теперь я не хочу даже час своей жизни тратить на то, что мне неинтересно. Мне важно тщательно выбирать, с кем я провожу свободное и рабочее время. Это ведь моя жизнь», — объяснила звезда.

1 2 3 ... 11 «Секс в большом городе» впервые вышел на экраны в 1998-м

Вероятно, съемки в «Сексе в большом городе» больше не приносят актрисе удовольствия. Она рассказала, что долгое время жила своим персонажем и действительно любила Саманту Джонс.



«Это был успешный проект во многих отношениях, но после второго полнометражного фильма я захотела подвести черту. Мне было достаточно. Я до сих пор не могу понять, почему режиссеры просто не заменили меня другой актрисой. Вместо этого они тратили свое время на издевательства и травлю. Однако мое мнение неизменно: нет значит нет», — заявила Ким Кэтролл.