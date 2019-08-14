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Алеся Кафельникова наконец помирилась с отцом и выложила совместное фото с ним

В 2017-м между Евгением Кафельниковым и его дочерью Алесей произошел серьезный конфликт, сильно поменявший их жизнь. К счастью, пару месяцев назад отношения знаменитостей наконец наладились. На днях родственники даже провели вместе время. 
Евгений Кафельников, Алеся Кафельникова
Евгений и Алеся Кафельниковы

Два года назад теннисист Евгений Кафельников публично заявил, что устал предпринимать попытки помочь своей 18-летней дочери избавиться от наркотической зависимости

Тогда родственникам так и не удалось найти общий язык — в скором времени Алеся даже переехала жить в другую страну. 

К счастью, недавно девушке удалось побороть тягу к запрещенным веществам, получить работу в известном модельном агентстве и вернуться к нормальной жизни. 

Алеся Кафельникова
 

В недавнем интервью Кафельникова призналась, что наладила отношения с отцом и попросила у него прощения за свои прошлые ошибки. Тогда же модель сказала, что пока они с папой ограничиваются лишь переписками — она не спешит проводить много времени с семьей, потому что побаивается снова все испортить. 

Впрочем, на днях Евгений и Алеся все же встретились и даже сделали совместное фото. 

«Папа, будь моей собственной легендой», — подписала кадр с Кафельниковым девушка (орфография и пунктуация автора сохранены)

Судя по геотегам на последних фотографиях в микроблоге Алеси, ради встречи с отцом она вернулась в Москву. Модель не любит бывать в столице, так как с этим городом у нее связано много негативных воспоминани. Надеемся, знаменитые родственники больше никогда не прекратят общение!

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14 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, @kafelnikova_a, yevgenykafelnikov/Instagram
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Евгений Кафельников, Алеся Кафельникова

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