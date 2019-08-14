31-летняя Эшли Грэм ждет первенца

14 августа в микроблоге плюс-сайз-модели Эшли Грэм появилась публикация, которую уже давно ждали многие поклонники. Знаменитость рассказала, что совсем скоро у них с мужем родится первенец!

Джастин Эрвин и Эшли Грэм

14 августа Эшли Грэм и ее муж Джастин Эрвин отмечают 9-ю годовщину свадьбы. Обычно в этот день супруги всегда делятся совместными фото — но в этот раз они подготовили для фолловеров кое-что особенное.

Супруги сняли видео, в котором объявили, что всего через несколько недель они впервые станут родителями!

«9 лет назад я вышла замуж за мужчину, который стал любовью всей моей жизни. Сегодня мы чувствуем себя счастливыми, благодарными за все и взволнованными, потому что отмечаем еще и скорое пополнение в нашей семье!» — прокомментировала новость модель.

Пользователи Сети с огромной радостью встретили заявление знаменитой пары. Поклонники давно ждали, когда Эшли станет мамой, время от времени подозревая, что она находится в интересном положении.

Впрочем, Грэм всегда опровергала догадки общественности, заявляя, что когда она забеременеет, обязательно поделится этим с фанатами.

Как видите, свое обещание молодая женщина сдержала! Супруги показали снимок УЗИ, на котором можно рассмотреть малыша, но пока не стали раскрывать приблизительный срок родов и пол будущего ребенка.

Напомним, модель познакомилась с будущим мужем, кинорежиссером Джастином Эрвином, еще в 2009 году, во время церковной службы. В скором времени пара поженилась. Супруги живут душа в душу, являясь одной из самых крепких пар западного шоу-бизнеса.