Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

31-летняя Эшли Грэм ждет первенца

14 августа в микроблоге плюс-сайз-модели Эшли Грэм появилась публикация, которую уже давно ждали многие поклонники. Знаменитость рассказала, что совсем скоро у них с мужем родится первенец!
Эшли Грэм
Джастин Эрвин и Эшли Грэм

14 августа Эшли Грэм и ее муж Джастин Эрвин отмечают 9-ю годовщину свадьбы. Обычно в этот день супруги всегда делятся совместными фото — но в этот раз они подготовили для фолловеров кое-что особенное. 

Супруги сняли видео, в котором объявили, что всего через несколько недель они впервые станут родителями!

«9 лет назад я вышла замуж за мужчину, который стал любовью всей моей жизни. Сегодня мы чувствуем себя счастливыми, благодарными за все и взволнованными, потому что отмечаем еще и скорое пополнение в нашей семье!» — прокомментировала новость модель. 

Пользователи Сети с огромной радостью встретили заявление знаменитой пары. Поклонники давно ждали, когда Эшли станет мамой, время от времени подозревая, что она находится в интересном положении. 

Впрочем, Грэм всегда опровергала догадки общественности, заявляя, что когда она забеременеет, обязательно поделится этим с фанатами. 

Как видите, свое обещание молодая женщина сдержала! Супруги показали снимок УЗИ, на котором можно рассмотреть малыша, но пока не стали раскрывать приблизительный срок родов и пол будущего ребенка. 

Напомним, модель познакомилась с будущим мужем, кинорежиссером Джастином Эрвином, еще в 2009 году, во время церковной службы. В скором времени пара поженилась. Супруги живут душа в душу, являясь одной из самых крепких пар западного шоу-бизнеса. 

Перейти к обсуждению 1


14 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @ashleygraham, @mrjustinervin/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Эшли Грэм

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Уже писали, но блин как при таком мирном туловище может быть такое худое лицо?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-07 13:29:00
507
Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
Глюкоза впервые рассказала о разводе с мужем и о том, почему сняла обручальное кольцо
38 Комментариев
Гость 2019-08-08 10:44:00
441
Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
52 Комментариев
Гость 2019-08-07 16:59:00
295
Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
39 Комментариев
Гость 2019-08-07 10:49:00
231
Тарасовы - верующая пара. Ой, насмешили😂😂😂😂 Я и не знала, что верующие по углам зажимаются за спиной у законной жены, а потом беременная любовница в храм венчаться бежит с мужиком, который женится, как за хлебом ходит.
Дмитрий Тарасов зашел в храм в куртке с оскорбительной надписью
80 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.