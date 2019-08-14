Ольга Бузова прокомментировала скандал вокруг своей шутки о «блокаднице»

Желая удивить поклонников, звезды нередко хлестко шутят в социальных сетях, забывая, что каждое их слово подвергается оценке. Так, Ольга Бузова оказалась в центре скандала из-за одной неуместной фразы.

На днях в Инстаграме Ольги Бузовой появилось видео, в котором певица, сидя за столом в золотом купальнике, облизывает тарелку и, смеясь, называет себя блокадницей. На первый взгляд безобидный ролик вызвал бурю негодования: шутку посчитали крайне неуместной. После того, как поступок Ольги обсудили уже чуть ли не федеральные каналы, она наконец дала свой комментарий. Ее слова приводит Super.ru

Ольга заявила, что реакция на видео показалась ей крайне странной. Она напомнила, что родилась в Ленинграде и очень любит свой город. «Я не очень понимаю, кому и зачем нужно было меня втаскивать в эту провокацию и скандал. Многие даже не удосужились зайти и посмотреть видео целиком. Я выложила 15 секунд в ленту своего Инстаграма, а полный ролик был в моих сториз. У всех, кто его посмотрел, не возникло никаких вопросов», — заявила певица. Действительно, если внимательно посмотреть инстаграм-истории Ольги, то становится ясно, что у ролика есть продолжение. Посмеявшись, девушка поясняет: бабушка приучила ее доедать до конца.

1 2 3 4 5 6 7 Вот уже второй день в Сети обсуждают неуместную шутку Ольги Бузовой

К слову, на защиту Ольги встала и ее мать Ирина. В интервью РЕН ТВ она сообщила, что бабушка Ольги пережила блокаду, а привычка облизывать тарелки «передается в генах». По ее мнению, Бузова «никого не оскорбляла».