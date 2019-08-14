Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Ольга Бузова прокомментировала скандал вокруг своей шутки о «блокаднице»

Желая удивить поклонников, звезды нередко хлестко шутят в социальных сетях, забывая, что каждое их слово подвергается оценке. Так, Ольга Бузова оказалась в центре скандала из-за одной неуместной фразы.

На днях в Инстаграме Ольги Бузовой появилось видео, в котором певица, сидя за столом в золотом купальнике, облизывает тарелку и, смеясь, называет себя блокадницей. На первый взгляд безобидный ролик вызвал бурю негодования: шутку посчитали крайне неуместной. После того, как поступок Ольги обсудили уже чуть ли не федеральные каналы, она наконец дала свой комментарий. Ее слова приводит Super.ru

Ольга заявила, что реакция на видео показалась ей крайне странной. Она напомнила, что родилась в Ленинграде и очень любит свой город. «Я не очень понимаю, кому и зачем нужно было меня втаскивать в эту провокацию и скандал. Многие даже не удосужились зайти и посмотреть видео целиком. Я выложила 15 секунд в ленту своего Инстаграма, а полный ролик был в моих сториз. У всех, кто его посмотрел, не возникло никаких вопросов», — заявила певица. Действительно, если внимательно посмотреть инстаграм-истории Ольги, то становится ясно, что у ролика есть продолжение. Посмеявшись, девушка поясняет: бабушка приучила ее доедать до конца.

К слову, на защиту Ольги встала и ее мать Ирина. В интервью РЕН ТВ она сообщила, что бабушка Ольги пережила блокаду, а привычка облизывать тарелки «передается в генах». По ее мнению, Бузова «никого не оскорбляла».

Перейти к обсуждению 4


14 августа 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Instagram
Теги

Ольга Бузова

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • "Я - блокадница"и "бабушка блокадница учила доедать до конца" - это как: "я болею спидом" и "мой врач советовал мне предохраняться"

  • Как говорится в старом анекдоте- и эти люди запрещают мне ковыряться в носу.... Нормальные люди для этих целей используют кусочек хлеба,а не язык,но это нормальные..

  • Какие вы наивные. Вы всерьёз думаете, что Бузова заработала бы столько денег и была бы столь знаменитой, будучи дурочкой? Она умнее многих, и эта ее выходка- не более, чем очередная успешная попытка приковать внимание масс к себе. Черный пиар - тоже пиар, как грится.

  • Гость

    Какие вы наивные. Вы всерьёз думаете, что Бузова заработала бы столько денег и была бы столь знаменитой, будучи дурочкой? Она умнее многих, и эта ее выходка- не более, чем очередная успешная попытка приковать внимание масс к себе. Черный пиар - тоже пиар, как грится.

    Это кем нужно быть, чтобыНа таком пиариться(( Что следущее? Над концлагерями ржать будет?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-07 13:29:00
507
Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
Глюкоза впервые рассказала о разводе с мужем и о том, почему сняла обручальное кольцо
38 Комментариев
Гость 2019-08-08 10:44:00
441
Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
52 Комментариев
Гость 2019-08-07 16:59:00
295
Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
39 Комментариев
Гость 2019-08-07 10:49:00
231
Тарасовы - верующая пара. Ой, насмешили😂😂😂😂 Я и не знала, что верующие по углам зажимаются за спиной у законной жены, а потом беременная любовница в храм венчаться бежит с мужиком, который женится, как за хлебом ходит.
Дмитрий Тарасов зашел в храм в куртке с оскорбительной надписью
80 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.