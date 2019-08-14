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Анастасия Волочкова заметно похудела, а вместе с ней уменьшились и ее бикини

Фолловеры Анастасии Волочковой обратили внимание на то, что знаменитость выглядит намного худее, чем раньше. Сама балерина не скрывает, что на пользу ей таким образом пошел отдых в Греции.

С недавних пор Анастасия Волочкова вызывает интерес не только фото своих шпагатов и резонансными заявлениями. Если присмотреться к последним публикациям знаменитости в Инстаграме, то можно заметить, как сильно она постройнела.

Волочкова сбросила несколько кг, о чем с гордостью сообщила в Инстаграме
Волочкова сбросила несколько кг, о чем с гордостью сообщила в Инстаграме

Сейчас Анастасия уже вторую неделю отдыхает в Греции. В интервью «Комсомольской правде» Волочкова заявила, что много плавает и почти ничего не ест. «Вот ко мне и пришла эта стройность. За весь день съела сегодня всего пять пустых бульонов и все. И то еле заставила себя», — сообщила балерина.

Интересно, что после того, как поклонники обратили внимание на изменения фигуры Волочковой, она ограничила возможность комментирования своих публикаций.  

  • Анастасия Волочкова
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    Анастасия Волочкова не без гордости выкладывает в Инстаграм фото, на которых демонстрирует похудевшую фигуру
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Впрочем, кое-что осталось неизменным. Анастасия продолжает демонстрировать на фото крошечные бикини, которые, кажется, после ее похудения стали только откровеннее. А что скажете вы?

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14 августа 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Instagram
Теги

Анастасия Волочкова

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Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
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Гость 2019-08-07 16:59:00
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Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
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