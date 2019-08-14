Анастасия Волочкова заметно похудела, а вместе с ней уменьшились и ее бикини

Фолловеры Анастасии Волочковой обратили внимание на то, что знаменитость выглядит намного худее, чем раньше. Сама балерина не скрывает, что на пользу ей таким образом пошел отдых в Греции.

С недавних пор Анастасия Волочкова вызывает интерес не только фото своих шпагатов и резонансными заявлениями. Если присмотреться к последним публикациям знаменитости в Инстаграме, то можно заметить, как сильно она постройнела.

Волочкова сбросила несколько кг, о чем с гордостью сообщила в Инстаграме

Сейчас Анастасия уже вторую неделю отдыхает в Греции. В интервью «Комсомольской правде» Волочкова заявила, что много плавает и почти ничего не ест. «Вот ко мне и пришла эта стройность. За весь день съела сегодня всего пять пустых бульонов и все. И то еле заставила себя», — сообщила балерина.



Интересно, что после того, как поклонники обратили внимание на изменения фигуры Волочковой, она ограничила возможность комментирования своих публикаций.

1 2 3 ... 8 Анастасия Волочкова не без гордости выкладывает в Инстаграм фото, на которых демонстрирует похудевшую фигуру

Впрочем, кое-что осталось неизменным. Анастасия продолжает демонстрировать на фото крошечные бикини, которые, кажется, после ее похудения стали только откровеннее. А что скажете вы?