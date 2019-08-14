Новая возлюбленная экс-супруга Ани Лорак не считает себя виноватой в его разводе с певицей

После того, как экс-супруг Ани Лорак показал свою новую девушку поклонникам, на обоих посыпались оскорбления. Мурату пришлось закрыть комментарии в Инстаграме, а Самии — и вовсе доступ к своей страничке. На днях девушка высказалась о том, что не разрушала семью своего возлюбленного.

Ани Лорак

На днях 42-летний Мурат Налчаджиоглу, бывший муж певицы Ани Лорак, наконец-то показал поклонникам свою новую возлюбленную. Ей оказалась модель из Киева Самия Ахметова. И все бы ничего, но на девушку тут же посыпались обвинения: мол, именно она виновата в расставании Мурата и Ани, так еще и интим-услуги оказывает (анкету Самии якобы обнаружили на одном из специализированных сайтов).

Ахметова решила высказаться по двум пунктам обвинения сразу. Девушка заявила украинскому изданию ТСН: «Я нахожусь в отношениях с Муратом Налчаджиоглу последние полгода, встречаться начали уже после его развода. Я не являюсь виновницей его расставания с женой, как все пишут. Да, он представил меня как девушку. Он уже свободный человек. И мы встречаемся. Больше я не комментирую свою личную жизнь».

Мурат и Самия

Мужа из семьи не уводила, эскортом тоже не занималась. Полуголые фотографии, попавшие в Сеть, она объяснила в своем Инстаграме так: «Я раньше работала фитнес-моделью, моделью нижнего белья, но мои фото украдены из личного iCloud и Инстаграма. Меня шантажируют, требуют деньги, я отказала. Это чья-то злая шутка. Специально сделано недоброжелателями» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Напомним, о расставании Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу стало известно в прошлом году после того, как в Сети появилось видео, на котором турецкий бизнесмен обнимается в караоке с брюнеткой Яной Беляевой. Лорак не простила измену и подала на развод, который официально завершился в конце января 2019 года. У супругов есть общая дочь Софья.

1 2 3 ... 9 Ани Лорак развелась с мужем в январе 2019 года

Лорак, к слову, тоже долго не тосковала. Звезда встречается с продюсером Black Star Егором Глебом, что не очень радует ее поклонников.