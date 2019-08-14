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Новая возлюбленная экс-супруга Ани Лорак не считает себя виноватой в его разводе с певицей

После того, как экс-супруг Ани Лорак показал свою новую девушку поклонникам, на обоих посыпались оскорбления. Мурату пришлось закрыть комментарии в Инстаграме, а Самии — и вовсе доступ к своей страничке. На днях девушка высказалась о том, что не разрушала семью своего возлюбленного.
Ани Лорак
Ани Лорак

На днях 42-летний Мурат Налчаджиоглу, бывший муж певицы Ани Лорак, наконец-то показал поклонникам свою новую возлюбленную. Ей оказалась модель из Киева Самия Ахметова. И все бы ничего, но на девушку тут же посыпались обвинения: мол, именно она виновата в расставании Мурата и Ани, так еще и интим-услуги оказывает (анкету Самии якобы обнаружили на одном из специализированных сайтов).

Ахметова решила высказаться по двум пунктам обвинения сразу. Девушка заявила украинскому изданию ТСН: «Я нахожусь в отношениях с Муратом Налчаджиоглу последние полгода, встречаться начали уже после его развода. Я не являюсь виновницей его расставания с женой, как все пишут. Да, он представил меня как девушку. Он уже свободный человек. И мы встречаемся. Больше я не комментирую свою личную жизнь».

Мурат и Самия
Мурат и Самия

Мужа из семьи не уводила, эскортом тоже не занималась. Полуголые фотографии, попавшие в Сеть, она объяснила в своем Инстаграме так: «Я раньше работала фитнес-моделью, моделью нижнего белья, но мои фото украдены из личного iCloud и Инстаграма. Меня шантажируют, требуют деньги, я отказала. Это чья-то злая шутка. Специально сделано недоброжелателями» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Напомним, о расставании Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу стало известно в прошлом году после того, как в Сети появилось видео, на котором турецкий бизнесмен обнимается в караоке с брюнеткой Яной Беляевой. Лорак не простила измену и подала на развод, который официально завершился в конце января 2019 года. У супругов есть общая дочь Софья.

Лорак, к слову, тоже долго не тосковала. Звезда встречается с продюсером Black Star Егором Глебом, что не очень радует ее поклонников. 

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14 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @anilorak, @muratnalca, @ahmetowasamia/Instagram
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Мурат Налчаджиоглу

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Гость 2019-08-07 13:29:00
507
Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
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38 Комментариев
Гость 2019-08-08 10:44:00
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Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
52 Комментариев
Гость 2019-08-07 16:59:00
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Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
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