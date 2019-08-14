Вера Брежнева поведала, что супруг Константин Меладзе предпочитает видеть ее дома без одежды

Вера Брежнева и Константин Меладзе — одна из самых красивых пар шоу-бизнеса. И самых скрытных! О своих отношениях они говорят редко, да и о свадьбе все узнали уже постфактум (спасибо папарацци).
Правда, иногда Вера все же делится маленькими тайнами. На этот раз певица разоткровенничалась в интервью изданию Vogue.
Певица рассказала, что только недавно начала ощущать себя по-настоящему красивой. «Меня спрашивали: как это — быть самой красивой. Я не знала. Тогда я больше концентрировалась на своих недостатках. И только в последние годы я стала осознавать, что в этой неидеальности наша красота». Теперь, по признанию Веры, она видит в зеркале морщины и любит их. Тем более, что супруг Брежневой считает ее самой прекрасной женщиной на планете.
«Недавно он прислал мне мое фото с подписью: ''Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей…''. После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет», — рассказала певица.
Кстати, Брежнева впервые снялась для обложки этого журнала. Об этом она рассказала соим фолловерам в Инстаграме: «Очень волнительный день для меня. Моя первая обложка Vogue. Счастье работать с супер-командой! Это был потрясающий съемочный день в Париже, который я запомню навсегда!».