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Вера Брежнева поведала, что супруг Константин Меладзе предпочитает видеть ее дома без одежды

Вера Брежнева поделилась подробностями своей личной жизни с Константином Меладзе. По словам певицы, муж считает ее самой красивой женщиной на планете.
Вера Брежнева, Константин Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе — одна из самых красивых пар шоу-бизнеса. И самых скрытных! О своих отношениях они говорят редко, да и о свадьбе все узнали уже постфактум (спасибо папарацци).

Правда, иногда Вера все же делится маленькими тайнами. На этот раз певица разоткровенничалась в интервью изданию Vogue.

Вера Брежнева

Певица рассказала, что только недавно начала ощущать себя по-настоящему красивой. «Меня спрашивали: как это — быть самой красивой. Я не знала. Тогда я больше концентрировалась на своих недостатках. И только в последние годы я стала осознавать, что в этой неидеальности наша красота». Теперь, по признанию Веры, она видит в зеркале морщины и любит их. Тем более, что супруг Брежневой считает ее самой прекрасной женщиной на планете.

Вера Брежнева
«Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса», — призналась Вера.

«Недавно он прислал мне мое фото с подписью: ''Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей…''. После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет», — рассказала певица.

Кстати, Брежнева впервые снялась для обложки этого журнала. Об этом она рассказала соим фолловерам в Инстаграме: «Очень волнительный день для меня. Моя первая обложка Vogue. Счастье работать с супер-командой! Это был потрясающий съемочный день в Париже, который я запомню навсегда!».

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14 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Vogue, @ververa/Instagram
Теги

Вера Брежнева, Константин Меладзе

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Все таки Веру лучше фоткать издалека, ибо фигура хороша, а лицо.....

  • Woman, для вас реально каждая пара одна из самых красивых пар?

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Гость 2019-08-07 13:29:00
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Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
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