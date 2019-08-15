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В особняке Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье и туфлях на каблуках

В особняке покончившего с собой Джеффри Эпштейна обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона. Все бы ничего, но на картине он изображен в синем платье и красных туфлях.
Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн

В начале августа американский миллионер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме Нью-Йорка, где он находился по обвинению в секс-торговле людьми.

The Daily Mail сообщает, что в особняке Эпштейна на Манхэттене обнаружено интересное полотно художницы Петрины Райан-Клейд (правда, неизвестно, оригинал это или копия). На нем изображен бывший президент США Билл Клинтон в синем платье и красных туфлях на каблуках.

Клинтон позирует в Овальном кабинете, развалившись в кресле, и с улыбкой показывает пальцем на зрителя.

«Это была очень провокационная картина с сексуальным подтекстом», — сказала девушка The Daily Mail, которая заметила картину во время визита в особняк.

Дональд Трамп
Дональд и Мелания Трамп, Джеффри Эпштейн и Жизель Максвелл

Отметим, что Эпштейн довольно тесно дружил с Биллом Клинтоном, Дональдом Трампом и принцем Эндрю (последнего подозревают в том, что он пользовался услугами Джеффри и заказывал у него малолетних девочек для сексуальных утех). Удивительно, но теперь и Трампа, и Клинтона обвиняют в убийстве Эпштейна. Высказывалось предположение, что за  «самоубийством» Эпштейна стоит администрация Трампа. Мол, у Эпштейна была информация, которая могла уничтожить жизни влиятельных людей.  

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    В особняке Джеффри Эпштейна нашли картину Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках
    Смотреть галерею

А вот сам Трамп ретвитнул сообщение о том, что к смерти Эпштейна может быть причастен Билл Клинтон.

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15 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images,, Twitter
Теги

Дональд Трамп, Билл Клинтон

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Простите, а Клинтон теперь за фантазии какого-то художника-авангардиста должен отвечать? С ума сойти...

  • Гость

    Простите, а Клинтон теперь за фантазии какого-то художника-авангардиста должен отвечать? С ума сойти...

    Вообще Клинтон должен отвечать весьма за многое...

  • По-моему Клинтон в том самом синем платье это карикатура на ситуацию с Левински.

  • Надеюсь, что в аду этот монстр получит сполна за всех проданных в секс-рабство детей.

  • Девахам по 16 лет. Сами уже решают где и с кем... а чем речь вообще? Никто никого силой в рабство не брал. Судя по фоткам все счастомвы, особенно поросль. Но самое смешное, что спустя годы какая то барашня заявила...блин, а до этого почему молчала? Видимо теперь ее интимуслуги никому даром не сдались, решила подзаработать.

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