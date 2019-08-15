В особняке Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье и туфлях на каблуках

В особняке покончившего с собой Джеффри Эпштейна обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона. Все бы ничего, но на картине он изображен в синем платье и красных туфлях.

Джеффри Эпштейн

В начале августа американский миллионер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме Нью-Йорка, где он находился по обвинению в секс-торговле людьми.

The Daily Mail сообщает, что в особняке Эпштейна на Манхэттене обнаружено интересное полотно художницы Петрины Райан-Клейд (правда, неизвестно, оригинал это или копия). На нем изображен бывший президент США Билл Клинтон в синем платье и красных туфлях на каблуках.

Клинтон позирует в Овальном кабинете, развалившись в кресле, и с улыбкой показывает пальцем на зрителя.

«Это была очень провокационная картина с сексуальным подтекстом», — сказала девушка The Daily Mail, которая заметила картину во время визита в особняк.

Дональд и Мелания Трамп, Джеффри Эпштейн и Жизель Максвелл



Отметим, что Эпштейн довольно тесно дружил с Биллом Клинтоном, Дональдом Трампом и принцем Эндрю (последнего подозревают в том, что он пользовался услугами Джеффри и заказывал у него малолетних девочек для сексуальных утех). Удивительно, но теперь и Трампа, и Клинтона обвиняют в убийстве Эпштейна. Высказывалось предположение, что за «самоубийством» Эпштейна стоит администрация Трампа. Мол, у Эпштейна была информация, которая могла уничтожить жизни влиятельных людей.

1 2 3 ... 8 В особняке Джеффри Эпштейна нашли картину Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках

А вот сам Трамп ретвитнул сообщение о том, что к смерти Эпштейна может быть причастен Билл Клинтон.