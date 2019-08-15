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Архивное фото Меган Маркл доказывает, что ее встреча с принцем Гарри была предначертана судьбой

Меган Маркл явно наколдовала свою встречу с принцем Гарри. По крайней мере, в 2014 году она позировала с журналом в руках, на обложке которого была ее будущая невестка Кейт Миддлтон.
Меган Маркл
Меган Маркл

Все мы видели архивное видео, на котором Меган Маркл (ей тогда было 8 лет) примеряла корону и будто бы готовилась к жизни в королевском дворце. Да и фото на фоне Букингемского дворца в юности тоже уже обсудили. Вроде посмеялись и забыли, но не тут-то было.

Меган, кажется, действительно наколдовала себе жизнь в королевской семье, красивого рыжего мужа и монаршие обязанности. В 2014-м, за два года до встречи с принцем Гарри, Маркл сфотографировалась вместе с Дениз Кэш, редактором ирландского журнала U. В руках у актрисы был журнал, на обложке которого красовалась Кейт Миддлтон.

Меган Маркл

К слову, издание утверждало, что Миддлтон ждет близнецов, о чем гордо заявило на своей обложке. Гордо, но не правдиво.

Кто бы мог предположить, что уже через два года Меган познакомится с принцем Гарри, а еще через два станет полноправным членом королевской семьи?

королевская семья

Напомним, Меган и Гарри поженились 19 мая 2018 года в Лондоне в часовне Святого Георгия. На торжество пара пригласила близких друзей: актеров сериала «Форс-мажоры», в котором снималась Меган Маркл, Элтона Джона, Тома Харди, Приянку Чопру, чету Бекхэмов и других.

Через год Меган и Гарри впервые стали родителями — экс-актриса родила своему супругу сына Арчи.

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15 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Меган Маркл, Принц Гарри

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Какая судьба? Известно что Маркл искала богатого британского мужика и попросила своего другана из Сохо Хауз ( известное место искательниц содержания) познакомить их. Все друзья Гарри были против их союза именно по этой причине, они знали что это за место и какие типажи женщин там встречаются. Эта информация была доступна в англоязычных источниках.

  • Никакая это не судьба. Она долго искала очень богатого мужика. По своей натуре она тусовшица гламурна, которая любит быть на всеобшем обозрении среди богатых. Она еще та штучка, очень не простая и у себя на уме.

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