Архивное фото Меган Маркл доказывает, что ее встреча с принцем Гарри была предначертана судьбой

Меган Маркл явно наколдовала свою встречу с принцем Гарри. По крайней мере, в 2014 году она позировала с журналом в руках, на обложке которого была ее будущая невестка Кейт Миддлтон.

Меган Маркл

Все мы видели архивное видео, на котором Меган Маркл (ей тогда было 8 лет) примеряла корону и будто бы готовилась к жизни в королевском дворце. Да и фото на фоне Букингемского дворца в юности тоже уже обсудили. Вроде посмеялись и забыли, но не тут-то было.

Меган, кажется, действительно наколдовала себе жизнь в королевской семье, красивого рыжего мужа и монаршие обязанности. В 2014-м, за два года до встречи с принцем Гарри, Маркл сфотографировалась вместе с Дениз Кэш, редактором ирландского журнала U. В руках у актрисы был журнал, на обложке которого красовалась Кейт Миддлтон.

К слову, издание утверждало, что Миддлтон ждет близнецов, о чем гордо заявило на своей обложке. Гордо, но не правдиво.

Кто бы мог предположить, что уже через два года Меган познакомится с принцем Гарри, а еще через два станет полноправным членом королевской семьи?

Напомним, Меган и Гарри поженились 19 мая 2018 года в Лондоне в часовне Святого Георгия. На торжество пара пригласила близких друзей: актеров сериала «Форс-мажоры», в котором снималась Меган Маркл, Элтона Джона, Тома Харди, Приянку Чопру, чету Бекхэмов и других.

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Через год Меган и Гарри впервые стали родителями — экс-актриса родила своему супругу сына Арчи.