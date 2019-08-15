Шампанское, океан и любимые женщины: как Тимати встретил свое 36-летие

15 августа Тимати отмечает 36-летие — поздравления с днем рождения он принимает не где-нибудь, а на Мальдивах, куда приехал отдыхать вместе с семьей. Давайте узнаем, как близкие с самого утра поздравили главу BlackStar.

Тимати

Собственный музыкальный лейбл, авторские бургерные, личные барбершопы, линия одежды, а также готовящийся к открытию кэмпинг для серферов — кажется, к 36 годам Тимати успел реализоваться на несколько жизней вперед. Это не останавливает музыканта двигаться дальше и постоянно находить все новые увлечения (которые затем успешно монетизируются).

Тимати с дочерью Алисой

Однако громкой музыкальной карьерой и прибыльными бизнес-проектами достижения Тимати не ограничиваются. Рэпер счастлив и в семейной жизни: он наслаждается поддержкой и любовью большой семьи, воспитывает 5-летнюю дочь Алису и вовсю готовится к рождению второго ребенка.

Тимати с беременной Анастасией Решетовой

На днях Тимати отправился на Мальдивы, где катается на доске и учит маленькую Алису азам серфинга. Компанию ему составила мама, Симона Юнусова, а также возлюбленная Анастасия Решетова. Поклонники были уверены, что рэпер пригласит на семейный отдых и Алену Шишкову, однако та предпочла улететь к своим родным на Байкал.

Как бы то ни было, 15 августа Тимати встретил свой день рождения вместе с семьей. С самого утра вокруг виллы, на которой живет рэпер, собрались его родные и близкие. Алиса в красивом черном купальнике стучала в дверь, чтобы папа поскорее вышел наружу, и в нетерпении бегала по веранде.



Позже Тимати открыл бутылку шампанского прямо в океане. На поверхности воды плавал поднос с яствами, а компанию рэперу составила любимая дочка.

1 2 3 ... 10 На днях Тимати отправился на Мальдивы, чтобы провести отпуск к семьей

Симона Юнусова трогательно поздравила сына в Инстаграме. «Я не заметила, как пролетело время... Иногда смотрю на него и вижу совершенно незнакомого мужчину. Мы сталкиваемся лбами и бодаемся не на жизнь, а на смерть. Я расстраиваюсь и обижаюсь, но стоит ему улыбнуться той детской, мальчишеской улыбкой, как когда-то из глубины коляски, мое сердце тает, и я снова готова разорвать всех недоброжелателей. Видимо, такая наша мамская участь: ждать, терпеть, наблюдать и любить просто так, за то, что ребенок выбрал родителем именно тебя...» — написала Симона.



Woman.ru присоединяется к поздравлениям и желает имениннику успехов!