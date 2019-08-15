Органы опеки отобрали дочь у звезды «Игры престолов» Джозефин Гиллан

31-летняя актриса Джозефин Гиллан известна зрителям по участию в культовом сериале «Игра престолов». На протяжении нескольких сезонов молодая женщина играла небольшую, но яркую роль девушки по имени Марея, оказывающую интимные услуги в борделе.
Как недавно выяснилось, после появления девочки знаменитость страдала от сильной послеродовой депрессии — ей даже потребовалось лечение под присмотром врачей.
Так как Джозефин воспитывала ребенка одна, на время нахождения в медицинском центре она поручила заботы о дочери своей близкой подруге и ее семье. По словам актрисы, органы опеки были в курсе такого положения дел и сами способствовали передаче временных прав на опеку знакомой звезды.
«Они угрожали, что если моя подруга не передаст им Глорию, то они посадят ее в тюрьму! Теперь я даже не знаю, где находится моя дочь — мне не разрешено видеться с ней!» — пожаловалась знаменитость в социальных сетях.
Джозефин намерена привлечь внимание общественности к своей проблеме. Она подробно рассказала о сложившейся ситуации на сайте одной из благотворительных организаций и попросила поклонников пожертвовать ей деньги для оплаты услуг адвокатов, которые помогут ей защитить свои права и вернуть малышку.