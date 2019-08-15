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Органы опеки отобрали дочь у звезды «Игры престолов» Джозефин Гиллан

Недавно британская актриса Джозефин Гиллан поведала фолловерам, что попала в страшную ситуацию. Дело в том, что социальные службы отобрали у знаменитости 8-месячную дочь Глорию. 
Джозефин Гиллан
Джозефин Гиллан

31-летняя актриса Джозефин Гиллан известна зрителям по участию в культовом сериале «Игра престолов». На протяжении нескольких сезонов молодая женщина играла небольшую, но яркую роль девушки по имени Марея, оказывающую интимные услуги в борделе. 

В 2018-м Джозефин покинула проект. Вполне возможно, причиной тому стала ее беременность — этой зимой актриса родила дочь Глорию.

Как недавно выяснилось, после появления девочки знаменитость страдала от сильной послеродовой депрессии — ей даже потребовалось лечение под присмотром врачей.

 
 

Так как Джозефин воспитывала ребенка одна, на время нахождения в медицинском центре она поручила заботы о дочери своей близкой подруге и ее семье. По словам актрисы, органы опеки были в курсе такого положения дел и сами способствовали передаче временных прав на опеку знакомой звезды. 

Впрочем, в начале августа представители власти все же вынудили подругу Гиллан отдать им 8-месячного ребенка.

«Они угрожали, что если моя подруга не передаст им Глорию, то они посадят ее в тюрьму! Теперь я даже не знаю, где находится моя дочь — мне не разрешено видеться с ней!» — пожаловалась знаменитость в социальных сетях. 

Джозефин намерена привлечь внимание общественности к своей проблеме. Она подробно рассказала о сложившейся ситуации на сайте одной из благотворительных организаций и попросила поклонников пожертвовать ей деньги для оплаты услуг адвокатов, которые помогут ей защитить свои права и вернуть малышку. 

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15 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @josephinegillan88/Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • прям такая звезда что я ее в серале вообще не помню))

  • Судя по ее пропитой физиономии органы опеки здесь ой как правы. Неужели в 21 веке люди не знают, что есть противозачаточные средства? Зачем рожать если ты в депрессии?

  • Видок у нее не совсем адекватной женщины. Думаю она злаупотребляет алкоголем, либо чем покрепче

  • Звезда "Игры престолов"??? Вы серьезно??? И да, согласна с комментаторами выше, видок еще тот у женщины.

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