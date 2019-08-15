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Как голливудские актеры на закате карьеры находят пристанище в России

Уже не первый известный актер по окончании своего творческого пути стремится наладить связь с Россией и получить здесь гражданство. На этот раз прописаться в РФ решил 63-летний Эрик Робертс.
Эрик Робертс
Эрик Робертс

Эрик Робертс (брат знаменитой актрисы Джулии и отец не менее популярной Эммы) на днях объявил, что собирается просить российское гражданство. Голливудский актер посетил международный турнир по боевому самбо, который состоялся 14 августа в Сочи. Робертс давно увлекается спортом и единоборствами, да и сам обладает черным поясом по тхэквондо. 

Эрик Роберст
Эрик Роберст

Звезда фильма «Лучшие из лучших» стал почетным гостем десятого юбилейного состязания и признался, что мечтает получить красный паспорт. В интервью «РИА Новости» он сообщил, что неоднократно приезжает в Сочи и влюбился в этот город.

Эрик Робертс
Эрик Робертс

«Я был в Сочи на кинофестивале [Кинотавр — прим. ред]. Тогда я сказал, что это классное место, надо вернуться сюда. Я очень люблю боевые искусства, бойцов, и поэтому приехал в Россию, чтобы увидеть прекрасный вечер поединков. Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское! Это очень романтично. Россия напоминает мне Америку… В каждой стране своя прекрасная жизнь», — заявил актер.

Жерар Депардье
Жерар Депардье

Неизвестно, когда Эрику Робертсу выдадут его новый паспорт, однако ранее заветными документами успешно обзавелись его коллеги по цеху — Жерар Депардье и Стивен Сигал. Примечательно, что на закате своей карьеры знаменитые актеры стремятся осесть именно в России.

Жерар Депардье, например, даже получил в дар квартиру в Саранске (где успел открыть собственный кинотеатр с красноречивым названием «Россия») и в Грозном. Впрочем, спустя несколько лет он решил переехать в Алжир.

Стивен Сигал
Стивен Сигал

В ноябре 2016-го по специальному указу Владимира Путина паспорт получил мастер боевых искусств Стивен Сигал. Более того, в скором времени он стал послом доброй воли в США по заданию МИД России. 

Не остался в стороне от модной тенденции и Жан-Клод Ван Дамм. В интервью «АиФ» он признался, что был удивлен гостеприимству россиян: «Я был и в Москве, и в Сочи — меня так принимали, как будто моего приезда ждали сто лет. Столы просто ломились, и было обидно, что я нахожусь на диете и не могу есть все, что нравится. Ничего, выйду на пенсию и тогда буду постоянно к вам приезжать — тут уж мне ничто не помешает насладиться русской кухней!».

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15 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Жан-Клод Ван Дамм, Жерар Депардье

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Моё субъективное мнение

    Какие отвратительные рожи

    Зря вы так) В молодости они были очень даже ничего, а старость, знаете ли, никого не красит.

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