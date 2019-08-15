Юрий Шатунов прекращает сотрудничество с группой «Ласковый май»

В последнее время представители отечественного шоу-бизнеса все активнее отправляются в «свободное плавание» и отказываются от сотрудничества с продюсерами, не боясь скандалов и проблем с авторскими правами. 15 августа стало известно, что Юрий Шатунов так же намерен прекратить работу с Андреем Разиным.

Юрий Шатунов

15 августа Андрей Разин опубликовал в своем микроблоге пост, сильно взволновавший его подписчиков. Мужчина сообщил фолловерам, что с недавних пор Юрий Шатунов прекратил сотрудничество с группой «Ласковый май», главной звездой которой он являлся в течение (!) 33 лет.

По словам Разина, такое решение Шатунов принял сам, вместе со своим личным продюсером.

С этого момента Юрий больше не будет исполнять знаменитые произведения из репертуара группы и сконцентрируется на сольном творчестве.

Андрей Разин

«Юра Шатунов заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как он уже перерос их и не хочет исполнять на своих концертах», — объяснил позицию знаменитости Разин.

Теперь композиции «Ласкового мая» имеет право исполнять только сам продюсер группы — по условиям договора со звукозаписывающей компанией старые вариации песен запрещено ставить даже в эфир радиостанций.

Андрей предупредил поклонников, что они не услышат хиты в исполнении певца даже на его осенних концертах, продажа билетов на которые была открыта еще несколько месяцев назад. Впрочем, за артистом остались те композиции, которые он лично написал для новых альбомов группы — но среди них числятся песни, написанные в 2010-х, а не культовые произведения, сделавшие Шатунова знаменитым.

1 2 3 ... 10 Юрий Шатунов прекратил сотрудничество с Андреем Разиным

Многие поклонники разочарованы подобной новостью. Не скрывает огорчения и Андрей Разин. «Это тупое и неправильное решение Юры и его директора. Они хотят выйти на новый уровень. Ну а мы с вами будем жить в России», — написал в своем микроблоге мужчина.