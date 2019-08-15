Юрий Шатунов прекращает сотрудничество с группой «Ласковый май»

15 августа Андрей Разин опубликовал в своем микроблоге пост, сильно взволновавший его подписчиков. Мужчина сообщил фолловерам, что с недавних пор Юрий Шатунов прекратил сотрудничество с группой «Ласковый май», главной звездой которой он являлся в течение (!) 33 лет.
С этого момента Юрий больше не будет исполнять знаменитые произведения из репертуара группы и сконцентрируется на сольном творчестве.
«Юра Шатунов заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как он уже перерос их и не хочет исполнять на своих концертах», — объяснил позицию знаменитости Разин.
Андрей предупредил поклонников, что они не услышат хиты в исполнении певца даже на его осенних концертах, продажа билетов на которые была открыта еще несколько месяцев назад. Впрочем, за артистом остались те композиции, которые он лично написал для новых альбомов группы — но среди них числятся песни, написанные в 2010-х, а не культовые произведения, сделавшие Шатунова знаменитым.
Многие поклонники разочарованы подобной новостью. Не скрывает огорчения и Андрей Разин. «Это тупое и неправильное решение Юры и его директора. Они хотят выйти на новый уровень. Ну а мы с вами будем жить в России», — написал в своем микроблоге мужчина.