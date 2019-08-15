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1:0 в пользу Меган: Кейт Миддлтон не может похвастаться умением хорошо готовить

37-летняя многодетная мама Кейт Миддлтон призналась, что не обладает мастерством шеф-повара. Несмотря на это, она любит проводить время на кухне и даже угощает своими блюдами королеву Елизавету II.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон

Многие уверены, что королевской семье варить супы и каши вовсе не обязательно, ведь в ее распоряжении многочисленные помощники по хозяйству. Однако Виндзоры нередко устраивают совместные ужины и готовят семейные блюда, рецепты которых передаются из поколения в поколение. Кроме того, в рамках ряда благотворительных акций членам главной британской династии приходится время от времени браться за половник.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон

Например, осенью 2018-го Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили общежитие для бездомных в Южном Йоркшире. Герцог и герцогиня Кембриджские надели фартуки и накормили несчастных постояльцев. 

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон

Во время нехитрой готовки Кейт Миддлтон рассмешила своего супруга: она не смогла нормально нарезать белый хлеб, в результате чего ломти получились чересчур большими. 

Принц Уильям мгновенно отреагировал на кулинарные таланты жены: «Надеюсь, нарезанный Кэтрин хлеб вас не испугает. Им можно подпирать дверь!». Герцогиня Кембриджская не обиделась на юмор супруга — она и сама не прочь пошутить. 

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Однажды принц Уильям и Кейт Миддлтон присутствовали на гала-ужине. Их подошла поприветствовать группа поваров, и Кембриджи с удовольствием обсудили с ними кулинарное искусство. 

В тот момент Кейт разоткровенничалась и сообщила, что не слишком умело орудует ножом и половником. «Уильям большую часть времени вынужден мириться с моей кулинарией», — пошутила герцогиня Кембриджская. «Вот почему я такой худой!» — тут же добавил ее супруг.

Шутки шутками, но, вполне вероятно, герцогиня Кембриджская действительно не частый гость на семейной кухне. Разумеется, она умеет готовить, и даже не прочь угостить Елизавету II блюдом по рецепту своей бабушки. В то же время день Кейт Миддлтон расписан по минутам, и из-за частых перелетов и заграничных визитов у нее физически не остается времени оттачивать поварские навыки у плиты. 

А вот Меган Маркл даже напряженный график не мешает удивлять родных необычными блюдами. Герцогиня Сассекская с удовольствием готовит и делает это, как настоящий профи.

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15 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Shutterstock/Fotodom.ru
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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3 комментария Добавить комментарий
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  • А раньше то писали, что она чуть ли не гуру кулинарии, все сама, везде успевает, ну ну, а сейчас резко времени не стало, СМЕШНО

  • Ага, зато Меган гуру кухни) Целыми днями сама готовит вегетарианскую курицу

  • Кажется уже писали и про огромные ломти хлеба и про худобу Уильяма... В прошлом и позапрошлом году... Каждое лето одно и то же пишут.

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