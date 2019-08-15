1:0 в пользу Меган: Кейт Миддлтон не может похвастаться умением хорошо готовить

37-летняя многодетная мама Кейт Миддлтон призналась, что не обладает мастерством шеф-повара. Несмотря на это, она любит проводить время на кухне и даже угощает своими блюдами королеву Елизавету II.

Кейт Миддлтон

Многие уверены, что королевской семье варить супы и каши вовсе не обязательно, ведь в ее распоряжении многочисленные помощники по хозяйству. Однако Виндзоры нередко устраивают совместные ужины и готовят семейные блюда, рецепты которых передаются из поколения в поколение. Кроме того, в рамках ряда благотворительных акций членам главной британской династии приходится время от времени браться за половник.

Кейт Миддлтон

Например, осенью 2018-го Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили общежитие для бездомных в Южном Йоркшире. Герцог и герцогиня Кембриджские надели фартуки и накормили несчастных постояльцев.

Кейт Миддлтон

Во время нехитрой готовки Кейт Миддлтон рассмешила своего супруга: она не смогла нормально нарезать белый хлеб, в результате чего ломти получились чересчур большими.



Принц Уильям мгновенно отреагировал на кулинарные таланты жены: «Надеюсь, нарезанный Кэтрин хлеб вас не испугает. Им можно подпирать дверь!». Герцогиня Кембриджская не обиделась на юмор супруга — она и сама не прочь пошутить.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Однажды принц Уильям и Кейт Миддлтон присутствовали на гала-ужине. Их подошла поприветствовать группа поваров, и Кембриджи с удовольствием обсудили с ними кулинарное искусство.



В тот момент Кейт разоткровенничалась и сообщила, что не слишком умело орудует ножом и половником. «Уильям большую часть времени вынужден мириться с моей кулинарией», — пошутила герцогиня Кембриджская. «Вот почему я такой худой!» — тут же добавил ее супруг.

1 2 3 ... 11 Принц Уильям и Кейт Миддлтон регулярно облачаются в фартуки

Шутки шутками, но, вполне вероятно, герцогиня Кембриджская действительно не частый гость на семейной кухне. Разумеется, она умеет готовить, и даже не прочь угостить Елизавету II блюдом по рецепту своей бабушки. В то же время день Кейт Миддлтон расписан по минутам, и из-за частых перелетов и заграничных визитов у нее физически не остается времени оттачивать поварские навыки у плиты.



А вот Меган Маркл даже напряженный график не мешает удивлять родных необычными блюдами. Герцогиня Сассекская с удовольствием готовит и делает это, как настоящий профи.