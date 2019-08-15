Олег Майами целуется с Ольгой Бузовой, а на руках носит другую девушку

На днях Ольгу Бузову и Олега Майами застали за поцелуями. Поклонники поздравили певицу с началом новых отношений, однако с выводами они поторопились: сегодня 28-летний певец носит на руках совершенно другую девушку.

Ольга Бузова

На протяжении трех лет Ольга Бузова остается одна: после развода с Дмитрием Тарасовым она то и дело флиртует с мужчинами, но ни один из них пока не смог покорить сердце певицы. Еще в середине июня Бузова провела романтические выходные в Италии вместе с экс-бойфрендом Тимофеем Майоровым. Они записывали сторис с поцелуями и не стеснялись показывать свои чувства на публике. Поклонники были уверены, что в скором времени Ольга и Тимофей официально объявят о своих отношениях, но этого так и не произошло.

На волне не утихающих слухов о романе с Тимуром Батрутдиновым артистка продолжает интриговать своих подписчиков. На этот раз Ольгу Бузову засняли за поцелуями с Олегом Майами. Знаменитости ужинали в ресторане и, якобы не заметив, что их снимают, начали страстно целоваться. Позже Олег, который ведет Youtube-шоу ZAMES, заявил: «Сегодня администратор без моего ведома разместил видео. Мы с Олей переживаем не лучший этап в отношениях, поэтому выпуска с ее участием пока не будет».

Олег Майами с незнакомкой

Многие поклонники принялись поздравлять Ольгу с началом новых отношений, однако большинство подписчиков артистки уверены, что видео было подстроено ради привлечения внимания. Хайп хайпом, а Олег Майами даром времени не теряет. Он выложил романтический снимок в своем Инстаграме уже с совершенно другой девушкой.

1 2 3 ... 10 Ольга Бузова в течение трех лет не состоит в официальных отношениях

На кадре музыкант, который сейчас отдыхает в Греции, стоит на яхте и держит на плече неизвестную барышню. Фанаты пристально изучили изгибы незнакомки и вынесли свой вердикт: «Не Бузова!». Сам Олег не стал представлять публике загорелую красотку.



А вы верите в чувства Ольги Бузовой и Олега Майами?