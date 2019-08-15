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Мария Погребняк собралась на встречу с князем Монако

30-летняя Мария Погребняк летит покорять Монако. Супруга известного футболиста собирается встретиться с князем Альбером... из-за денег! Рассказываем, что обсудят эффектная блондинка и правитель Монако.
Мария Погребняк
Мария Погребняк

Многодетная мама Мария Погребняк без дела не сидит! 30-летняя блондинка полна инициатив и успешно реализует свои задумки, в числе которых особое место отведено благотворительности. На днях знаменитость объявила о том, что ради нового проекта намерена встретиться с князем Монако.

Анастасия Барашкова
Анастасия Барашкова

Мария Погребняк и телеведущая Анастасия Барашкова решили поддержать малоимущие и многодетные семьи по всему миру. К осени активистки планируют передать школьные принадлежности и одежду сотням российских семей. Инициатором проекта выступила Анастасия. 

«Мы с Машей планируем финансово поддерживать и привлекать меценатов для нашего благотворительного фонда, поскольку нуждающихся в стране становится все больше за счет экономического кризиса», — рассказала Барашкова.

Князь Альбер II
Князь Альбер II

Для того, чтобы проект получил известность и необходимое материальное обеспечение, Мария и Анастасия проведут встречу с князем Альбером в Монако. Они обсудят свой благотворительный фонд и возможность его развития не только на территории Российской Федерации, но и во многих европейских странах.

  • Мария Погребняк
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    Многодетная мама Мария Погребняк решила помогать малообеспеченным семьям
    Смотреть галерею

«Мы с Марией считаем, что помощь людям не имеет географических ограничений и планируем сделать наш проект интернациональным», — объяснила Анастасия Барашкова.

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15 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, @mariapoga, @anastasiabarashkova/Instagram
Теги

Мария Погребняк, Князь Альбер II

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • А причем здесь князь Альберт, пусть обращаются к Навке, Жасмин, Алсу и пр.нашим звездунам.

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