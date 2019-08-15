Мария Погребняк собралась на встречу с князем Монако

30-летняя Мария Погребняк летит покорять Монако. Супруга известного футболиста собирается встретиться с князем Альбером... из-за денег! Рассказываем, что обсудят эффектная блондинка и правитель Монако.

Мария Погребняк

Многодетная мама Мария Погребняк без дела не сидит! 30-летняя блондинка полна инициатив и успешно реализует свои задумки, в числе которых особое место отведено благотворительности. На днях знаменитость объявила о том, что ради нового проекта намерена встретиться с князем Монако.

Анастасия Барашкова

Мария Погребняк и телеведущая Анастасия Барашкова решили поддержать малоимущие и многодетные семьи по всему миру. К осени активистки планируют передать школьные принадлежности и одежду сотням российских семей. Инициатором проекта выступила Анастасия.



«Мы с Машей планируем финансово поддерживать и привлекать меценатов для нашего благотворительного фонда, поскольку нуждающихся в стране становится все больше за счет экономического кризиса», — рассказала Барашкова.

Князь Альбер II

Для того, чтобы проект получил известность и необходимое материальное обеспечение, Мария и Анастасия проведут встречу с князем Альбером в Монако. Они обсудят свой благотворительный фонд и возможность его развития не только на территории Российской Федерации, но и во многих европейских странах.

1 2 3 ... 10 Многодетная мама Мария Погребняк решила помогать малообеспеченным семьям

«Мы с Марией считаем, что помощь людям не имеет географических ограничений и планируем сделать наш проект интернациональным», — объяснила Анастасия Барашкова.