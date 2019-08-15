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44-летняя Екатерина Архарова родила сына

В прошлом году Екатерина Архарова вышла замуж за своего возлюбленного Артема Илясова и, ожидаемо, поклонники (да и журналисты) сразу же принялись гадать, когда же супруги решатся завести ребенка. С этим они не тянули. Через год после свадьбы Екатерина и Артем стали родителями.

В августе прошлого года актриса Екатерина Архарова сказала «да» ресторатору Артему Илясову, с которым начала встречаться в 2017-м. Поклонники были рады такому развитию событий, ведь после неудачного брака с Маратом Башаровым Екатерина, как решили многие, наконец нашла своего человека. И, похоже, оказались правы.

Уже в апреле этого года Архарова спровоцировала слухи о беременности, когда продемонстрировала округлившийся живот на одном из светских мероприятий, а вскоре подтвердила грядущее пополнение. 

15 августа Екатерина опубликовала в Инстаграме пост, лаконично написав «С Богом!», тем самым дав понять, что уже совсем скоро ее первенец появится на свет. Фолловеры замерли в ожидании, то и дело обновляя страничку и надеясь, что актриса не станет скрывать радостной известие.

Впрочем, новость мы узнали не от Архаровой, а от ее супруга. «Моя родная, Катюша, спасибо за сына! Теперь я папа... самый счастливый папа на свете! Господи, спасибо!» — не сдерживая эмоций написал Артем Илясов.

Woman.ru поздравляет молодых родителей и желает маме и крохе скорейшей выписки из роддома.

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15 августа 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото @arharovakatya, @artem.ilyasov/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Как она изменилась...Когда выходила за Марата, прям красавицей была, и выглядела гораздо моложе

  • Я очень рада за Катю. Искала принца, с Башаровым не вышло, казалось бы, что шансов после 40 нет. А тут - мужа-красавчика нашла и Первенца родила! Молодец!!!

  • Теперь главное, чтобы счастливый отец снова не пропал, как уже было недавно.

  • Ну все, можно начинать

  • Хорошо они вместе смотрятся.

  • Вот видите все приходит к тому что люди похожие друг на друга сходятся а непохожие внешне - расходятся . Половинки !

  • Гость

    Как она изменилась...Когда выходила за Марата, прям красавицей была, и выглядела гораздо моложе

    И её супруг выглядит старовато для 38 лет. Всё нужно делать вовремя. Конечно дай бог ей вырастить сына,но всё же 44 года - поздновато. Но сейчас такой тренд : рожать первенца на пятом десятке.

  • Гость

    Как она изменилась...Когда выходила за Марата, прям красавицей была, и выглядела гораздо моложе

    А ничего, что она и моложе намного была?) Тут только на вумане никто с возрастом не меняется.

  • поведет сына в школу на 6-м десятке, что может быть прекраснее??

  • Я в 44 чувствую себя больной старухой. То одно заболит, то другое, энергии нет с внуком то нянчиться. А мои ровесницы рожают. Завидую!

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