44-летняя Екатерина Архарова родила сына

В прошлом году Екатерина Архарова вышла замуж за своего возлюбленного Артема Илясова и, ожидаемо, поклонники (да и журналисты) сразу же принялись гадать, когда же супруги решатся завести ребенка. С этим они не тянули. Через год после свадьбы Екатерина и Артем стали родителями.

В августе прошлого года актриса Екатерина Архарова сказала «да» ресторатору Артему Илясову, с которым начала встречаться в 2017-м. Поклонники были рады такому развитию событий, ведь после неудачного брака с Маратом Башаровым Екатерина, как решили многие, наконец нашла своего человека. И, похоже, оказались правы.



Уже в апреле этого года Архарова спровоцировала слухи о беременности, когда продемонстрировала округлившийся живот на одном из светских мероприятий, а вскоре подтвердила грядущее пополнение.

15 августа Екатерина опубликовала в Инстаграме пост, лаконично написав «С Богом!», тем самым дав понять, что уже совсем скоро ее первенец появится на свет. Фолловеры замерли в ожидании, то и дело обновляя страничку и надеясь, что актриса не станет скрывать радостной известие.



Впрочем, новость мы узнали не от Архаровой, а от ее супруга. «Моя родная, Катюша, спасибо за сына! Теперь я папа... самый счастливый папа на свете! Господи, спасибо!» — не сдерживая эмоций написал Артем Илясов.

1 2 3 ... 9 Екатерина Архарова и Артем Илясов стали родителями

Woman.ru поздравляет молодых родителей и желает маме и крохе скорейшей выписки из роддома.