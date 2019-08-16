«Может ли смена имиджа изменить жизнь?»: Глюкоза отстригла челку и укоротила волосы

Глюкоза неожиданно сменила прическу — укоротила длину волос и сделала челку. Поклонники уверены, что так она намекает на неладное в отношениях с мужем.

Александр Чистяков и Глюкоза

Глюкоза уже несколько раз прокомментировала слухи о том, что она расстается с мужем, но это никак не меняет дело. В Сети продолжают обсуждать отношения певицы и ее супруга Александра Чистякова и утверждать, что пара скоро разбежится.

А на днях Глюкоза в очередной раз дала повод думать, что в ее семье не все в порядке — певица подстриглась. В общем-то ничего необычного, скажете вы, но женщина, как правило, стрижется тогда, когда нуждается в переменах.

Наталья Чистякова-Ионова, впрочем, этого даже не скрывает. «Может ли смена имиджа изменить жизнь в целом?» — интересуется певица у подписчиков и сама же себе отвечает, что коррекция внешности подталкивает к глобальным жизненным переменам: «Потому и становятся по плечу те глубинные изменения, на которые раньше мы не могли отважиться».

Неужели глубинные изменения связаны с мужем и обручальным кольцом, которое уже давно не видели на безымянном пальце певицы?

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Напомним, Глюкоза и Александр вместе уже 14 лет, супруги воспитывают двух дочек — Лидию и Веру. О разладе в их семье заговорили, когда Чистякова видели в одном из ресторанов в Новой Риге с эффектной брюнеткой. А в Сети вскоре заметили, что певица давно не выкладывала фото с мужем и сняла обручальное кольцо.