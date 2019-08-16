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«Может ли смена имиджа изменить жизнь?»: Глюкоза отстригла челку и укоротила волосы

Глюкоза неожиданно сменила прическу — укоротила длину волос и сделала челку. Поклонники уверены, что так она намекает на неладное в отношениях с мужем.
Александр Чистяков, Глюкоза
Александр Чистяков и Глюкоза

Глюкоза уже несколько раз прокомментировала слухи о том, что она расстается с мужем, но это никак не меняет дело. В Сети продолжают обсуждать отношения певицы и ее супруга Александра Чистякова и утверждать, что пара скоро разбежится.

А на днях Глюкоза в очередной раз дала повод думать, что в ее семье не все в порядке — певица подстриглась. В общем-то ничего необычного, скажете вы, но женщина, как правило, стрижется тогда, когда нуждается в переменах.

Глюкоза

Наталья Чистякова-Ионова, впрочем, этого даже не скрывает. «Может ли смена имиджа изменить жизнь в целом?» — интересуется певица у подписчиков и сама же себе отвечает, что коррекция внешности подталкивает к глобальным жизненным переменам: «Потому и становятся по плечу те глубинные изменения, на которые раньше мы не могли отважиться».

Неужели глубинные изменения связаны с мужем и обручальным кольцом, которое уже давно не видели на безымянном пальце певицы? 

Напомним, Глюкоза и Александр вместе уже 14 лет, супруги воспитывают двух дочек — Лидию и Веру. О разладе в их семье заговорили, когда Чистякова видели в одном из ресторанов в Новой Риге с эффектной брюнеткой. А в Сети вскоре заметили, что певица давно не выкладывала фото с мужем и сняла обручальное кольцо. 

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16 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @glukozamusic/Instagram
Теги

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Александр Чистяков

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Гость 2019-08-07 13:29:00
507
Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
Глюкоза впервые рассказала о разводе с мужем и о том, почему сняла обручальное кольцо
38 Комментариев
Гость 2019-08-08 10:44:00
441
Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
52 Комментариев
Гость 2019-08-07 16:59:00
295
Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
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80 Комментариев





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