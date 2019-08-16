Супруг Меган Фокс вспомнил, как отверг актрису в начале отношений, но она добилась его

В это сложно поверить, но Брайан Остин Грин, муж одной из самых сексуальных актрис Голливуда Меган Фокс, вообще не хотел с ней встречаться. Оказывается, это Фокс настояла на отношениях.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

33-летняя Меган Фокс и 46-летний Брайан Остин Грин вместе уже 15 лет. Они начали встречаться, когда Меган было всего 18 и она делала первые шаги в кинобизнесе. Казалось бы — в Меган невозможно не влюбиться с первого взгляда. Но нет.

В недавнем интервью подкасту KFC Radio Брайан рассказал, что не горел желанием встречаться с Меган.

Грин поведал, что только закончил отношения с бывшей девушкой, когда познакомился с Фокс, и не хотел начинать новые.

Брайан Остин Грин и Меган Фокс

«Меган была очень молода, когда мы познакомились. И я решил, что ничего между нами не будет. К счастью, она была очень настойчивой», — заявил актер.



Меган тогда сыграла на банальных человеческих эмоциях — ревности. Актриса заявила, что легко найдет себе другого мужчину. И вот тут-то Брайан задумался и понял, что не хочет отдавать Фокс кому-то еще. Так в 2004 году Меган и ее будущий супруг начали встречаться.

В 2006 году Грин сделал возлюбленной предложение. Поженились они, правда, спустя целых четыре года. Торжество прошло на острове Мауи. Меган родила двоих сыновей, Ноа и Бодхи, а потом неожиданно для поклонников подала на развод.

1 2 3 4 5 6 7 Брайан Остин Грин и Меган Фокс начали встречаться в 2004 году

Официально развестись супруги не успели. Они разъехались, но продолжили часто видеться (спасибо детям). Вот и получилось так, что Меган забеременела в третий раз. Естественно, разводиться супруги передумали, а вскоре на свет появился их третий сын Джорни Ривер.