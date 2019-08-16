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Суд признал Голливудского потрошителя и убийцу девушки Эштона Катчера виновным

Суд Лос-Анджелеса допросил Эштона Катчера и в итоге признал Майкла Гаргило виновным в убийстве двух девушек, в том числе и бывшей возлюбленной актера.
Эштон Катчер

Серийный убийца Майкл Гаргило, которого называют Голливудским потрошителем, признан виновным в убийстве двух женщин. Одна из них — бывшая возлюбленная Эштона Катчера Эшли Эллерин.  

Эштон дал показания три месяца назад, а на днях суд вынес обвинительное решение на основании вердикта присяжных (они совещались три дня). Пока неизвестно, какой приговор вынесут Гаргило, но прокурор уверен, что Майкла ждет смертная казнь.

Суд начался четыре месяца назад, причем Гаргило свою вину не признал.
Жертвы Майкла Гаргило
Жертвы Майкла Гаргило

История жуткая. В течение 15 лет Гаргило напал на четырех женщин с ножом, три из которых погибли. В 1993 году его уже обвинили в «случайном» убийстве сестры одного из своих друзей, две другие жертвы — Эшли Эллерин и Мария Бруно (также Майкл попытался убить Мишель Мерфи, но ей удалось спастись).

В 2001 году с Эшли встречался Эштон Катчер. Он был уже вполне узнаваемым актером, она училась в Институте дизайна и мерчендайзинга.

В тот злополучный вечер Эштон собирался приехать к Эшли после того, как посмотрит премию «Грэмми» вместе с друзьями. Актер позвонил ей, но она не ответила на звонок. Катчер приехал к ее дому, чтобы разобраться, в чем дело. На стук двери Эллерин не ответила.

Катчер заглянул в окно и увидел на полу красную лужу, которую принял за вино. Он понял, что девушка дома, решил, что она просто на него обиделась, и уехал домой. На следующий день ее обнаружили мертвой с 47 ножевыми ранениями, 12 из которых оказались смертельными.

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16 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Shutterstock/Fotodom.ru
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Эштон Катчер

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Почему суд по очевидному делу растянулся аж на 20 лет? Это вообще нормально?

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