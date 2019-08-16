Суд признал Голливудского потрошителя и убийцу девушки Эштона Катчера виновным

Серийный убийца Майкл Гаргило, которого называют Голливудским потрошителем, признан виновным в убийстве двух женщин. Одна из них — бывшая возлюбленная Эштона Катчера Эшли Эллерин.
Эштон дал показания три месяца назад, а на днях суд вынес обвинительное решение на основании вердикта присяжных (они совещались три дня). Пока неизвестно, какой приговор вынесут Гаргило, но прокурор уверен, что Майкла ждет смертная казнь.
История жуткая. В течение 15 лет Гаргило напал на четырех женщин с ножом, три из которых погибли. В 1993 году его уже обвинили в «случайном» убийстве сестры одного из своих друзей, две другие жертвы — Эшли Эллерин и Мария Бруно (также Майкл попытался убить Мишель Мерфи, но ей удалось спастись).
В 2001 году с Эшли встречался Эштон Катчер. Он был уже вполне узнаваемым актером, она училась в Институте дизайна и мерчендайзинга.
В тот злополучный вечер Эштон собирался приехать к Эшли после того, как посмотрит премию «Грэмми» вместе с друзьями. Актер позвонил ей, но она не ответила на звонок. Катчер приехал к ее дому, чтобы разобраться, в чем дело. На стук двери Эллерин не ответила.
Катчер заглянул в окно и увидел на полу красную лужу, которую принял за вино. Он понял, что девушка дома, решил, что она просто на него обиделась, и уехал домой. На следующий день ее обнаружили мертвой с 47 ножевыми ранениями, 12 из которых оказались смертельными.