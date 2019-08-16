Британцы осудили Меган Маркл и принца Гарри за роскошный отдых и назвали лицемерами

Меган Маркл и принц Гарри отправились на Ибицу, воспользовавшись частным самолетом. Многие осудили герцога и герцогиню Сассекских за безответственное отношение к окружающей среде.

Принц Гарри и Меган Маркл

«Убер для миллионеров» — именно так называют частные самолеты. Защитники окружающей среды признают воздушные виды транспорта одним из самых опасных с точки зрения выброса CO2, ведь каждый полет наносит колоссальный урон озоновому слою атмосферы. «Зеленые» вообще не рекомендуют пользоваться самолетами (гораздо экологичнее путешествовать, например, на поездах), однако в современных реалиях даже самые активные участники борьбы за экологию вынуждены время от времени подниматься в воздух.

Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл — самые прогрессивные среди Виндзоров — неоднократно заявляли о необходимости заботиться об окружающей среде.

Герцогиня Сассекская придерживается вегетерианской диеты и собирается растить на овощах и крупах сына Арчи . А ее супруг вообще заявил, что планирует завести не больше двоих детей, ведь из-за перенаселения планеты в будущем ожидается нехватка природных ресурсов.

В недавнем интервью для сентябрьского выпуска британского Vogue Гарри призвал общественность задуматься о проблемах экологии и как можно скорее приучиться к осознанному потреблению.

Принц Гарри

Поклонники горячо поддержали активную позицию Сассексов, однако в свете последних событий их пыл значительно угас. Дело в том, что слова Меган Маркл и принца Гарри об экологии совершенно расходятся с их стилем жизни.

Меган Маркл и принц Гарри

Еще 29 июля герцог Сассекский посетил «лагерь для миллиардеров» Google Camp на Сицилии. До городка Селинунт любимый внук Елизаветы II добирался аж на двух воздушных видах транспорта: частном самолете и вертолете. Едва сойдя с трапа, он выступил с пламенной речью, в которой призывал сильных мира сего одуматься и встать на защиту окружающей среды.

Меган Маркл и принц Гарри

Чуть позже Сассексы вместе с сыном Арчи отправились на Ибицу: чтобы с комфортом добраться до уединенного острова и насладиться отдыхом, они воспользовались... правильно, частным самолетом. Снова.



Общественность негативно отнеслась к подобным действиям и осудила монарших особ. Кен Уорф, бывший офицер, который долгое время служил при королевском дворе, прокомментировал для Vanity Fair поведение принца Гарри и Меган Маркл.



1 2 3 ... 10 Принц Гарри и Меган Маркл призывают общество обратить внимание на проблемы экологии

«Честно говоря, это настоящее лицемерие. Гарри не может читать проповеди о катастрофических последствиях, вызванных изменением климата, когда сам катается по всему миру на частных самолетах. Защищать окружающую среду нужно, важно говорить об этом, но я уверен, что публика будет воспринимать его слова как лицемерие. Зачем летать на частном самолете, если можно воспользоваться пассажирским рейсом?» — поделился Уорф.