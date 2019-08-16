Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Амина Муадди — восходящая звезда мира обуви, чьи туфли носят все: от топ-моделей до королевских особ

Амине Муадди всего 32 года, но ее уже называют одним из самых перспективных дизайнеров обуви в мире. Отличительная черта ее туфель — каблук-клеш. Инновационная форма позволяет девушкам одновременно ощутить всю женственность шпильки и комфорт платформы.
Туфли Amina Muaddi
Туфли Amina Muaddi

«В такой паре туфель можно спокойно проходить весь день и нога не устанет», — уверяет дизайнер, чъе имя сегодня у всех на устах. Амина Муадди признается, что придумала каблук-клеш не из-за удобства, а потому что это необычно. «Иногда подобные идеи оборачиваются полным крахом, а иногда работают. На этот раз сработало», — сообщила Амина в интервью британскому Vogue.

Набирающий обороты дизайнер может похвастаться как минимум четырьмя звездными клиентками: ее обувь носят певицы Рианна и Дуа Липа, модель Кендал Дженнер и королева Иордании Рания. Последняя появилась в туфлях Amina Muaddi на дипломатическом приеме у британской королевы. Такая вот дизайнерская пара на все случаи жизни: от прогулки по парку до чая в Букингемском дворце.

Кендалл Дженнер в Amina Muaddi
Кендалл Дженнер в Amina Muaddi

Конечно, успех пришел не сразу: в течение нескольких лет Амина изучала производство обуви в Италии и даже пыталась запустить собственное. Наконец, в 31 год в качестве подарка себе любимой на день рождения она приняла решение уйти из миланского бренда Oscar Tiye и запустила свою именную марку.

Меньше чем через год у Амины была практически готова линейка, но чего-то в них не хватало. Дизайнер продолжила искать и нашла то самое, что отличает ее туфли от любых других — каблук-клеш.

Эти модели сочетают утонченность и претенциозность, сдержанность и дерзость, гламурность и изысканность. С уверенностью можно сказать, что Амине удалось уловить дух поколения и изящно воплотить его в своих коллекциях.

Пара туфель для смелых девушек
Пара туфель для смелых девушек

Амина сама ведет соцсети бренда, каждый ее дроп раскупают буквально за один день. Стратегия продвижения основана на эксклюзивности товара и главенстве качества над количеством. Ведь каждой девушке приятно чувствовать себя особенной, приобретая продукт, который есть далеко не у всех.

  • Рианна
    1 2 3 ...8
    Стилист Рианны и Амина — друзья, но Ри-Ри любит туфли Амины не только поэтому
    Смотреть галерею

Злые языки говорят, что красную подошву дизайнер украла у Christian Louboutin, а пряжки на носах уж больно похожи на Manolo Blahnik, но за этот каблук мы готовы простить практически все. Отметим, что особого внимания заслуживают расцветки: кислотный розовый, леопардовый, нежные перламутровые оттенки, а в новой коллекции есть пара, окрас которой напоминает радужные разводы от бензина. Однозначная любовь!

Перейти к обсуждению


16 августа 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @aminamuaddiofficial/Instagram, @aminamuaddi/Instagram

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-07 13:29:00
507
Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
Глюкоза впервые рассказала о разводе с мужем и о том, почему сняла обручальное кольцо
38 Комментариев
Гость 2019-08-08 10:44:00
441
Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
52 Комментариев
Гость 2019-08-07 16:59:00
295
Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
39 Комментариев
Гость 2019-08-07 10:49:00
231
Тарасовы - верующая пара. Ой, насмешили😂😂😂😂 Я и не знала, что верующие по углам зажимаются за спиной у законной жены, а потом беременная любовница в храм венчаться бежит с мужиком, который женится, как за хлебом ходит.
Дмитрий Тарасов зашел в храм в куртке с оскорбительной надписью
80 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.