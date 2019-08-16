Амина Муадди — восходящая звезда мира обуви, чьи туфли носят все: от топ-моделей до королевских особ

Амине Муадди всего 32 года, но ее уже называют одним из самых перспективных дизайнеров обуви в мире. Отличительная черта ее туфель — каблук-клеш. Инновационная форма позволяет девушкам одновременно ощутить всю женственность шпильки и комфорт платформы.

Туфли Amina Muaddi

«В такой паре туфель можно спокойно проходить весь день и нога не устанет», — уверяет дизайнер, чъе имя сегодня у всех на устах. Амина Муадди признается, что придумала каблук-клеш не из-за удобства, а потому что это необычно. «Иногда подобные идеи оборачиваются полным крахом, а иногда работают. На этот раз сработало», — сообщила Амина в интервью британскому Vogue.

Набирающий обороты дизайнер может похвастаться как минимум четырьмя звездными клиентками: ее обувь носят певицы Рианна и Дуа Липа, модель Кендал Дженнер и королева Иордании Рания. Последняя появилась в туфлях Amina Muaddi на дипломатическом приеме у британской королевы. Такая вот дизайнерская пара на все случаи жизни: от прогулки по парку до чая в Букингемском дворце.

Кендалл Дженнер в Amina Muaddi

Конечно, успех пришел не сразу: в течение нескольких лет Амина изучала производство обуви в Италии и даже пыталась запустить собственное. Наконец, в 31 год в качестве подарка себе любимой на день рождения она приняла решение уйти из миланского бренда Oscar Tiye и запустила свою именную марку.

Меньше чем через год у Амины была практически готова линейка, но чего-то в них не хватало. Дизайнер продолжила искать и нашла то самое, что отличает ее туфли от любых других — каблук-клеш.

Эти модели сочетают утонченность и претенциозность, сдержанность и дерзость, гламурность и изысканность. С уверенностью можно сказать, что Амине удалось уловить дух поколения и изящно воплотить его в своих коллекциях.

Пара туфель для смелых девушек

Амина сама ведет соцсети бренда, каждый ее дроп раскупают буквально за один день. Стратегия продвижения основана на эксклюзивности товара и главенстве качества над количеством. Ведь каждой девушке приятно чувствовать себя особенной, приобретая продукт, который есть далеко не у всех.

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Злые языки говорят, что красную подошву дизайнер украла у Christian Louboutin, а пряжки на носах уж больно похожи на Manolo Blahnik, но за этот каблук мы готовы простить практически все. Отметим, что особого внимания заслуживают расцветки: кислотный розовый, леопардовый, нежные перламутровые оттенки, а в новой коллекции есть пара, окрас которой напоминает радужные разводы от бензина. Однозначная любовь!