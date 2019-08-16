Таисия Повалий вспомнила, как едва не лишилась жизни после аборта

54-летняя Таисия Повалий рассказала, как врачи спасали ее «с того света». Это случилось после того, как певица решила прервать вторую беременность.

Таисия Повалий

На днях Таисия Повалий стала гостьей программы «Судьба человека». В разговоре с Борисом Корчевниковым артистка вспомнила, какие трагедии выпали на ее долю. Повалий разоткровенничалась и поведала, как пыталась прервать вторую беременность.

Таисия Повалий

В 1982-м артистка вышла замуж за музыканта, с котором впоследствии прожила 11 лет. Избранником Таисии стал клавишник Владимир Повалий.



«Вскоре после свадьбы родился наш сын Денис. А через год я снова забеременела. Но, честно скажу, второй ребенок не входил в наши планы. Мы были еще совсем молодыми, неокрепшими. Володя все время отсутствовал дома. Он активно гастролировал. Мне было бы очень тяжело с двумя детьми», — поделилась Таисия.

Таисия Повалий с семьей

Тогда певица приняла решение прервать беременность и приобрела специальные уколы, которые в то время пользовались популярностью. Таисия не знала, что подобную манипуляцию можно проводить только на ранней стадии развития плода. В итоге ей пришлось отправиться на аборт, но после чистки она почувствовала себя очень плохо.



«Меня буквально спасли с того света. Я просто упала дома и потеряла сознание. Помню только носилки, скорую помощь и голос хирурга: ''Несите ее срочно на операционный стол''», — поделилась Таисия Повалий.

1 2 3 ... 9 Таисия Повалий занималась музыкой с самого детства

Напомним, что артистка так и не стала мамой во второй раз. Сейчас ее единственному сыну Денису 36 лет: он тоже связал свою жизнь с музыкой и время от времени выступает со своей звездной мамой.