Таисия Повалий вспомнила, как едва не лишилась жизни после аборта

На днях Таисия Повалий стала гостьей программы «Судьба человека». В разговоре с Борисом Корчевниковым артистка вспомнила, какие трагедии выпали на ее долю. Повалий разоткровенничалась и поведала, как пыталась прервать вторую беременность.
В 1982-м артистка вышла замуж за музыканта, с котором впоследствии прожила 11 лет. Избранником Таисии стал клавишник Владимир Повалий.
«Вскоре после свадьбы родился наш сын Денис. А через год я снова забеременела. Но, честно скажу, второй ребенок не входил в наши планы. Мы были еще совсем молодыми, неокрепшими. Володя все время отсутствовал дома. Он активно гастролировал. Мне было бы очень тяжело с двумя детьми», — поделилась Таисия.
Тогда певица приняла решение прервать беременность и приобрела специальные уколы, которые в то время пользовались популярностью. Таисия не знала, что подобную манипуляцию можно проводить только на ранней стадии развития плода. В итоге ей пришлось отправиться на аборт, но после чистки она почувствовала себя очень плохо.
«Меня буквально спасли с того света. Я просто упала дома и потеряла сознание. Помню только носилки, скорую помощь и голос хирурга: ''Несите ее срочно на операционный стол''», — поделилась Таисия Повалий.
Напомним, что артистка так и не стала мамой во второй раз. Сейчас ее единственному сыну Денису 36 лет: он тоже связал свою жизнь с музыкой и время от времени выступает со своей звездной мамой.