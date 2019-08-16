Пилотам, посадившим самолет на кукурузном поле, присвоили звания Героев России

16 августа командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин стали Героями России. Президент Владимир Путин лично подписал указ об их награждении.

Airbus A321, совершивший экстренную посадку на кукурузном поле

Новость об успешной посадке самолета «Уральских авиалиний», в котором находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, мгновенно облетела все российские СМИ. Пользователи Сети во главе со знаменитостями в один голос требовали достойно наградить пилотов, мастерски справившихся с непростой задачей.

Дамир Юсупов

16 августа Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России сообщил, что присуждает командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звания Героев России. Всем остальным членам экипажа — ордена Мужества.

Владимир Путин на совещании Совета безопасности России

Сообщается, что в настоящий момент Мурзин находится в одной из больниц Екатеринбурга с ушибами груди. Врачи внимательно следят за состоянием пациента, но волноваться не о чем: скромный герой в скором времени пойдет на поправку.



С ним все будет нормально», — передает «ТАСС» слова коммерческого директора «Уральских авиалиний» Кирилла Скуратова.



1 2 3 ... 9 Георгий Мурзин, находящийся в одной из больниц Екатеринбурга, получил звание героя России

Ранее 16 августа командир Airbus A321 Дамир Юсупов принес свои извинения пассажирам приземлившегося в кукурузном поле самолета за то, что не смог доставить их в Симферополь. Летчик пожелал всем, кто пострадал, скорейшего выздоровления.



Вся Россия празднует награждение мужественного экипажа Airbus A321. Woman.ru поздравляет Героев России и команду экипажа с заслуженной наградой!