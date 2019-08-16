Пилотам, посадившим самолет на кукурузном поле, присвоили звания Героев России

Новость об успешной посадке самолета «Уральских авиалиний», в котором находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, мгновенно облетела все российские СМИ. Пользователи Сети во главе со знаменитостями в один голос требовали достойно наградить пилотов, мастерски справившихся с непростой задачей.
16 августа Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России сообщил, что присуждает командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звания Героев России. Всем остальным членам экипажа — ордена Мужества.
Сообщается, что в настоящий момент Мурзин находится в одной из больниц Екатеринбурга с ушибами груди. Врачи внимательно следят за состоянием пациента, но волноваться не о чем: скромный герой в скором времени пойдет на поправку.
С ним все будет нормально», — передает «ТАСС» слова коммерческого директора «Уральских авиалиний» Кирилла Скуратова.
Ранее 16 августа командир Airbus A321 Дамир Юсупов принес свои извинения пассажирам приземлившегося в кукурузном поле самолета за то, что не смог доставить их в Симферополь. Летчик пожелал всем, кто пострадал, скорейшего выздоровления.
Вся Россия празднует награждение мужественного экипажа Airbus A321. Woman.ru поздравляет Героев России и команду экипажа с заслуженной наградой!