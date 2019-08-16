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Юлия Пересильд со слезами рассказала об убийстве отца

Юлия Пересильд очень редко рассказывает о личной жизни, предпочитая делиться новостями о своей актерской карьере или благотворительности. В это раз она поведала о смерти отца.
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд

Актриса Юлия Пересильд пришла в гости к Ирине Шихман. Проекту «А поговорить?» Юлия рассказала о том, как поступала в театральный вуз, снималась в кино и занялась благотворительностью. А еще Пересильд поведала, как потеряла папу. Это случилось в 1990-е годы.

Ирина Шихман и Юлия Пересильд
Ирина Шихман и Юлия Пересильд

«Он человек, который брался за свет. Брался за гитару, круто играет на гитаре, за дерево, значит, у нас вся мебель в доме деревянная, за краски, значит, поехал рисовать иконы в монастырь. Он умел все, но ни в чем не состоялся. Это такая натура. Когда у тебя легко все получается, ты ни во что не углубляешься. И вот он не попал в это время. Мама моя тоже не попала. Но ей больше повезло. Он стал заниматься каким-то бизнесом, возил джинсы какие-то. И в итоге это закончилось тем, чем закончилось. У него получалось. Начался легкий алкоголь. Человек стал не собой», — сказала Ирине Юлия.

О смерти папы Юлия узнала… в свой день рождения. В этот день актриса была вместе с мамой в деревне, а отец вдруг не приехал, не предупредив. Пересильд даже обиделась на отца — она и представить не могла, что случилось что-то страшное. «Около нашего дома стояли будки с надписью ''телефон''. Мама с подружками начали звонить в милицию, друзьям… Я помню, мама со смехом сказала: ''Что, в морг что ли позвонить?''. И они набирают этот номер и слышат ''Да''. А дальше целый кусок времени, который я не помню», — рассказала Юлия, еле сдерживая слезы. Причиной смерти папы Пересильд стал «удар по голове». Оказалось, в дом семьи пробрались грабители.

«Я никогда не была слабой, но тогда я почувствовала, что стала сильнее. Почувствовала ответственность за маму и бабушку. Я стала взрослее. В 14 лет я пошла работать. В мои 16 мама стала моей дочерью. Это было нормально для меня», — сказала Юля, уже не сдерживая слез.

Пересильд, отметим, очень давно помогает тем, кому в жизни повезло меньше. Семь лет назад Юлия стала сотрудничать с фондом «Галчонок», сначала в статусе попечителя, а потом вошла в состав учредителей фонда.

«У меня нет никаких схем — все строится исключительно на личных договоренностях. Предпочитаю говорить о сотрудничестве с талантливыми людьми, которые пользуются любовью зрителей. Когда я договариваюсь о таком сотрудничестве, обязательно рассказываю, что мы делаем, почему мы это делаем, сколько денег мы собираем и что нам это дает», — рассказывала Юлия.

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16 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @juliaperesild/Instagram, А поговорить?/YouTube.com
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Юлия Пересильд

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