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Отец Юлии Началовой опроверг информацию о сборе средств на памятник певице

Директор Юлии Началовой объявила, что отец певицы планирует начать сбор средств на установку памятника дочери. Сам Виктор Началов слышит об этом впервые.
Виктор Началов, Юлия Началова
Виктор и Юлия Началовы

Во вторник, 13 августа, в Сети появилась информация о том, что родители Юлии Началовой, скончавшейся от заражения крови в марте этого года, ищут спонсоров для установки памятника певице. Об этом сообщила директор Началовой Анна Исаева. 

«Сейчас мы думаем, каким памятник должен быть, как должен выглядеть. Пока сказать что-то конкретное на эту тему трудно. Понятно, что это должна быть большая работа, которая тоже стоит больших денег. Но пока не приценивались», — рассказала Исаева, отметив, что отец Юлии только и делает, что говорит о памятнике, но у него нет денег на его установку. 

Анна Исаева
Анна Исаева

Правда, сегодня выяснилось, что отец Юлии Виктор ничего об этом не знает!

«Я не в теме, первый раз об этом слышу. Возможно, это была Анина инициатива, мы не каждый день на связи — лето, разбежались по разным местам», — отметил Виктор.

Началов ни у кого не просит помощи. Более того, он возмущен тем, что в Сети появились такие слухи. «В любом случае, будем стараться сами собрать деньги. Если кто-то посчитает нужным помочь, он поможет. Это же не в карман мне — памятник действительно нужен. Но объявлять сбор средств на всю страну — ''помогите ради бога!'' — это не дело. Я же не нищий какой-то! Насколько хватит денег, настолько и сделаем памятник», — заявил Виктор в разговоре с «Комсомольской правдой».

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16 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @julianachalova, @isaeva.anya/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru

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Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
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