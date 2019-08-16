Отец Юлии Началовой опроверг информацию о сборе средств на памятник певице

Директор Юлии Началовой объявила, что отец певицы планирует начать сбор средств на установку памятника дочери. Сам Виктор Началов слышит об этом впервые.

Виктор и Юлия Началовы

Во вторник, 13 августа, в Сети появилась информация о том, что родители Юлии Началовой, скончавшейся от заражения крови в марте этого года, ищут спонсоров для установки памятника певице. Об этом сообщила директор Началовой Анна Исаева.

«Сейчас мы думаем, каким памятник должен быть, как должен выглядеть. Пока сказать что-то конкретное на эту тему трудно. Понятно, что это должна быть большая работа, которая тоже стоит больших денег. Но пока не приценивались», — рассказала Исаева, отметив, что отец Юлии только и делает, что говорит о памятнике, но у него нет денег на его установку.

Анна Исаева

Правда, сегодня выяснилось, что отец Юлии Виктор ничего об этом не знает!

«Я не в теме, первый раз об этом слышу. Возможно, это была Анина инициатива, мы не каждый день на связи — лето, разбежались по разным местам», — отметил Виктор.

1 2 3 4 5 6 7 Юлия Началова скончалась в марте 2019 года

Началов ни у кого не просит помощи. Более того, он возмущен тем, что в Сети появились такие слухи. «В любом случае, будем стараться сами собрать деньги. Если кто-то посчитает нужным помочь, он поможет. Это же не в карман мне — памятник действительно нужен. Но объявлять сбор средств на всю страну — ''помогите ради бога!'' — это не дело. Я же не нищий какой-то! Насколько хватит денег, настолько и сделаем памятник», — заявил Виктор в разговоре с «Комсомольской правдой».