Симона Юнусова наконец ответила фолловерам, как относится к Анастасии Решетовой и Алене Шишковой

15 августа Тимати исполнилось 36 лет. Его мама Симона Юнусова поделилась фото с праздника, однако фолловеры не обнаружили ни одного совместного снимка с новой избранницей рэпера. Вопросы вызвало и отсутствие мамы Алисы Алены Шишковой.

Симона Юнусова

С тех пор, как Тимати и Алена Шишкова расстались и у продюсера появилась новая возлюбленная Анастасия Решетова, подписчики Симоны Юнусовой стали гадать: кого же из невесток она любит больше.



Масла в огонь подливал тот факт, что знаменитая бабушка никогда не публикует в своем Инстаграме фотографии Анастасии, которая, кстати, скоро родит ей второго внука. А вот с Аленой Шишковой Юнусова, кажется, проводит время с куда большим удовольствием. Мама Тимати решила расставить окончательные точки над i.

Тимати, Симона Юнусова и 5-летняя Алиса

«Я очень стараюсь, чтобы в нашей семье царили мир и уважение, поэтому не выкладываю фото, которые могут ранить чью-то душу. Есть Алиса и ее мама. Есть Настя и Тимур. Это две разные истории, но я вас уверяю, что любая из этих девушек может расчитывать на мою помощь, если понадобится», — заявила мама рэпера в своем микроблоге (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«Семья разрастается, но это не значит, что кто-то становится изгоем. Мы все учимся принимать и уважать друг друга, хотя это порой очень непросто. Я чересчур люблю своих детей, чтобы не считаться с их выбором», — продолжила Симона.

Эти слова мать рэпера сопроводила двумя фотографиями: на одной Тимати запечатлен в компании Алены Шишковой и их дочери, а на другой — позирует с беременной Анастасией Решетовой и 5-летней Алисой. «Не бывает бывших матерей и отцов, бывают люди, которые не дают себе труд работать над отношениями, даже если они в прошлом. Мы все учимся принимать и уважать друг друга, хотя это порой очень непросто...» — добавила Юнусова.