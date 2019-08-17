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Максим Виторган потерял кошелек на отдыхе и остался без денег

От форс-мажоров, к сожалению, не застрахован никто — знаменитости в том числе. Максим Виторган поделился печальной историей, которая приключилась с ним во время отпуска с Нино Нинидзе и детьми.
Максим Виторган
Максим Виторган

Совсем недавно Максим Виторган отправился на Кипр, где сейчас отдыхает с Нино Нинидзе и своими детьми. Казалось бы, событие радостное, но в этой бочке меда не обошлось без ложки дегтя.

Так, 46-летний Виторган потерял на отдыхе кошелек, а вместе с ним лишился и всех средств: в портмоне лежали кредитные карты и крупная сумма денег. Сильно расстраиваться актер не стал и в ироничной форме поделился историей с подписчиками. «Чтобы вы не думали, что я жду сочувствия и давлю на жалость, скажу, что на ужин были лобстеры и крабы», — написал он в Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены). Также актер попросил нашедшего вернуть пропажу. 

Максим Виторган
Максим Виторган поделился с фолловерами неприятной историей

«Дорогие подданные Республики Кипр, обладатели вида на жительство, туристы или нелегальные эмигранты! Если вдруг, то вы уж там зажгите, чтобы все не зря. Но если вам лишние деньги ни к лицу, ни ко двору, ни к чертям собачьим, то всегда можете вернуть заветный синенький кошелек мне. Во-первых, мне очень идут деньги из моей коллекции, а во-вторых, так вы докажете если не божественное происхождение человека, то, как минимум, следы его присутствия в вас. Ну и просто есть хочется», — обратился Максим к тем, кто читает его микроблог. 

К слову, на фото, которым Виторган сопроводил этот текст, возлюбленная актера Нино Нинидзе его утешает, нежно гладя по лицу.

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17 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @mvitorgan, @ninosha13/Instagram
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Максим Виторган

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Деньги дело десятое... Документы жалко, права, карточки всякие... Их потом восстанавливать головная боль

  • Ему точно исполнилось лет 40?

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