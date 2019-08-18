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Александр Овечкин и Анастасия Шубская впервые показали лицо сына

Многие звезды не сразу показывают своих наследников. Семья Овечкиных в их числе. Однако в честь первого дня рождения сына супруги представили его поклонникам.
Александр Овечкин, Анастасия Шубская
Александр и Анастасия Овечкины

Александр Овечкин и Анастасия Шубская начали встречаться весной 2015-го. В 2016-м они узаконили свои отношения, а пышную свадьбу сыграли на следующий год. Летом 2018-го в семье спортсмена случилось пополнение — 18 августа девушка родила сына Сергея. 

Александр Овечкин, Анастасия Шубская
18 августа 2019-го сыну Овечкиных исполнился год

Пара не спешила знакомить сына с общественностью: перед тем, как показать лицо малыша поклонникам, супруги крестили его. В первый день рождения Сергея Анастасия нежно поздравила его в Инстаграме, опубликовав совместное фото. На снимке годовалый сын Овечкиных позирует на руках звездных родителей и улыбается во весь рот. Ну что за чудо! 

«С днем рождения, наш любимый мальчик! Расти здоровым и самым счастливым! Спасибо, что выбрал нас своими родителями!» — подписала снимок Анастасия.

Фолловеры не только поздравили знаменитую семью с важным событием, но и предположили, на кого же похож малыш. А что думаете вы?

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18 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото nastyashubskaya/Instagram
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Александр Овечкин, Анастасия Шубская

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Очень гармоничная пара, приятно смотреть

  • Папкин сын

  • На папку похож

  • Хорошенький мальчишка, на папу похож

  • Она, конечно, красавица. Очень гармоничная внешность, фигура, рост. Красавица!

  • Чего он себе зубы не сделает, ну портит же его эта щель. Наверное боится, как и большинство мужчин 😂

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