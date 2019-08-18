Александр Овечкин и Анастасия Шубская впервые показали лицо сына

Александр Овечкин и Анастасия Шубская начали встречаться весной 2015-го. В 2016-м они узаконили свои отношения, а пышную свадьбу сыграли на следующий год. Летом 2018-го в семье спортсмена случилось пополнение — 18 августа девушка родила сына Сергея.
Пара не спешила знакомить сына с общественностью: перед тем, как показать лицо малыша поклонникам, супруги крестили его. В первый день рождения Сергея Анастасия нежно поздравила его в Инстаграме, опубликовав совместное фото. На снимке годовалый сын Овечкиных позирует на руках звездных родителей и улыбается во весь рот. Ну что за чудо!
Фолловеры не только поздравили знаменитую семью с важным событием, но и предположили, на кого же похож малыш. А что думаете вы?