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Что скажет Кэти Холмс? Джейми Фокс замечен в ночном клубе с молодой певицей

Папарацци всегда начеку! На днях в объектив репортеров попался возлюбленный Кэти Холмс Джейми Фокс. Актер был не один...
Кэти Холмс, Джейми Фокс
Кэти Холмс и Джейми Фокс

Джейми Фокс и Кэти Холмс — одна из самых скрытных пар Голливуда. На протяжении 6 лет им удавалось держать свои отношения в тайне. Впрочем, в шоу-бизнесе подобное всегда становится явным, поэтому сейчас пара уже не пытается скрываться и вместе ходит на громкие светские мероприятия.

Джейми Фокс
Джейми Фокс был замечен в компании другой женщины

На днях поклонников знаменитостей ждал неприятный сюрприз. Неужели их отношениям пришел конец? Именно этим вопросом задались фанаты 16 августа, когда увидели снимки 51-летнего Джейми Фокса, выходящего из клуба Bootsy Bellows в Лос-Анджелесе с таинственной незнакомкой в облегающем мини-платье. Что все это значит?

Джейми Фокс

Как стало известно позже, спутница Фокса — начинающая певица и модель Села Вейв. Джейми помогает девушке с ее карьерой, за что Села не раз благодарила актера в своем Инстаграме. Не ясно, есть ли романтическая составляющая в их отношениях, однако на фото актер довольно нежно приобнимает свою спутницу. 

По словам инсайдера зарубежного издания TMZ, Вейв — новая подопечная продюсера. «Она всего лишь девушка, которой он помогает, молодая певица», — говорит источник. 

К слову, слухи о расставании Кэти Холмс и Джейми Фокса уже не в первый раз будоражат общественность. Поклонники обсуждали возможный разрыв звезд в феврале этого года, но все обошлось: возлюбленные появились на Met Gala-2019 вместе. 

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18 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Getty Images
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Кэти Холмс, Джейми Фокс

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Модель с таким животом???? Ещё и ресницы эти нарощенные 🤦

  • Кэти Холмс всё глубоко фиолетово, кроме Сури.

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