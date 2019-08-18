Что скажет Кэти Холмс? Джейми Фокс замечен в ночном клубе с молодой певицей

Папарацци всегда начеку! На днях в объектив репортеров попался возлюбленный Кэти Холмс Джейми Фокс. Актер был не один...

Кэти Холмс и Джейми Фокс

Джейми Фокс и Кэти Холмс — одна из самых скрытных пар Голливуда. На протяжении 6 лет им удавалось держать свои отношения в тайне. Впрочем, в шоу-бизнесе подобное всегда становится явным, поэтому сейчас пара уже не пытается скрываться и вместе ходит на громкие светские мероприятия.

Джейми Фокс был замечен в компании другой женщины

На днях поклонников знаменитостей ждал неприятный сюрприз. Неужели их отношениям пришел конец? Именно этим вопросом задались фанаты 16 августа, когда увидели снимки 51-летнего Джейми Фокса, выходящего из клуба Bootsy Bellows в Лос-Анджелесе с таинственной незнакомкой в облегающем мини-платье. Что все это значит?

Как стало известно позже, спутница Фокса — начинающая певица и модель Села Вейв. Джейми помогает девушке с ее карьерой, за что Села не раз благодарила актера в своем Инстаграме. Не ясно, есть ли романтическая составляющая в их отношениях, однако на фото актер довольно нежно приобнимает свою спутницу.



По словам инсайдера зарубежного издания TMZ, Вейв — новая подопечная продюсера. «Она всего лишь девушка, которой он помогает, молодая певица», — говорит источник.

1 2 3 ... 9 В Сети гадают, все ли еще вместе Джейми Фокс и Кэти Холмс

К слову, слухи о расставании Кэти Холмс и Джейми Фокса уже не в первый раз будоражат общественность. Поклонники обсуждали возможный разрыв звезд в феврале этого года, но все обошлось: возлюбленные появились на Met Gala-2019 вместе.