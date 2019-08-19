Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Юлия Высоцкая рассказала, чем увлекается ее 16-летний сын Петр

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский счастливы вместе уже 20 лет. Супруги воспитывают двоих детей. На днях 46-летняя Высоцкая рассказала о планах своего сына на будущее.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский с детьми Марией и Петром
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский с детьми Марией и Петром

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая поженились в 1998-м. За годы супружеской жизни они пережили многое: профессиональные взлеты и падения, рождение детей, конфликты и даже трагедии — однако все это лишь сплотило актрису и режиссера.

На днях Кончаловский и Высоцкая дали интервью «КП Екатеринбург». 81-летний Андрей Сергеевич и 46-летняя Юлия раскрыли секрет идеальных отношений, а также поделились планами на жизнь своего сына, который активно готовится к ОГЭ.

Юлия Высоцкая с мужем Андреем Кончаловским и сыном Петром
Юлия Высоцкая с мужем Андреем Кончаловским и сыном Петром

Оказалось, 16-летний Петр уже точно знает, кем хочет стать. Юноша усердно трудится, чтобы успешно сдать экзамены после девятого класса и планирует поступать на архитектора. 

Юлия Высоцкая поделилась, что Петр очень близок с отцом. «Они много времени проводят вместе. Более того, Петя смущается, когда мы втроем. Он говорит: ''Когда вы с папой, вы дружите против меня, всегда находите, к чему привязаться''», — призналась актриса. 

У Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой также есть 19-летняя дочь Мария. Супруги вспомнили, как тяжело переживали события, произошедшие шесть лет назад. Тогда Андрей Сергеевич вместе с наследницей попали в аварию. В результате ДТП Мария получила серьезные травмы и до сих пор проходит курс реабилитации. 

Перейти к обсуждению 4


19 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Persona Stars, @juliavysotskayaofficial/Instagram
Теги

Андрей Кончаловский, Маша Кончаловская, Юлия Высоцкая

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Очень приятная семья!

  • Классные они. Фото, где Юлия сидит и смотрит на красивый пейзаж - почему-то представила отчетливо ту боль у нее внутри (какими видами себя не окружай, горю это не поможет).

  • Спасибо, что не актером. Хоть кто-то не пропихнет свое чадо «по родительским стопам». 35 лет, все-таки, огромная разница...

  • Желаю семье Кончаловских всего самого доброго.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-07 13:29:00
507
Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
Глюкоза впервые рассказала о разводе с мужем и о том, почему сняла обручальное кольцо
38 Комментариев
Гость 2019-08-08 10:44:00
441
Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
52 Комментариев
Гость 2019-08-07 16:59:00
295
Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
39 Комментариев
Гость 2019-08-07 10:49:00
231
Тарасовы - верующая пара. Ой, насмешили😂😂😂😂 Я и не знала, что верующие по углам зажимаются за спиной у законной жены, а потом беременная любовница в храм венчаться бежит с мужиком, который женится, как за хлебом ходит.
Дмитрий Тарасов зашел в храм в куртке с оскорбительной надписью
80 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.