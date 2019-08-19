Юлия Высоцкая рассказала, чем увлекается ее 16-летний сын Петр

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский счастливы вместе уже 20 лет. Супруги воспитывают двоих детей. На днях 46-летняя Высоцкая рассказала о планах своего сына на будущее.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский с детьми Марией и Петром

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая поженились в 1998-м. За годы супружеской жизни они пережили многое: профессиональные взлеты и падения, рождение детей, конфликты и даже трагедии — однако все это лишь сплотило актрису и режиссера.



На днях Кончаловский и Высоцкая дали интервью «КП Екатеринбург». 81-летний Андрей Сергеевич и 46-летняя Юлия раскрыли секрет идеальных отношений, а также поделились планами на жизнь своего сына, который активно готовится к ОГЭ.

Юлия Высоцкая с мужем Андреем Кончаловским и сыном Петром

Оказалось, 16-летний Петр уже точно знает, кем хочет стать. Юноша усердно трудится, чтобы успешно сдать экзамены после девятого класса и планирует поступать на архитектора.



Юлия Высоцкая поделилась, что Петр очень близок с отцом. «Они много времени проводят вместе. Более того, Петя смущается, когда мы втроем. Он говорит: ''Когда вы с папой, вы дружите против меня, всегда находите, к чему привязаться''», — призналась актриса.

1 2 3 ... 10 Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая вместе 20 лет

У Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой также есть 19-летняя дочь Мария. Супруги вспомнили, как тяжело переживали события, произошедшие шесть лет назад. Тогда Андрей Сергеевич вместе с наследницей попали в аварию. В результате ДТП Мария получила серьезные травмы и до сих пор проходит курс реабилитации.