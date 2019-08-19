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Политический скандал: первая леди Израиля оскорбила украинцев, бросив на землю приветственный каравай

Все мы знаем, как важно уважать традиции страны, в которой вы находитесь в гостях. А вот супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху совершила нечто, что рискует повлечь за собой настоящий дипломатический скандал. 
Сара и Биньямин Нетаньяху
Сара и Биньямин Нетаньяху

Поздним вечером 18 августа с официальным визитом в Киев прибыла израильская делегация во главе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и его супругой Сарой. 

Власти Украины встретили высокопоставленных гостей с большим размахом. 

Десятки телекамер, живая музыка, люди, переодетые в национальные костюмы, и традиционные яства — все это ждало иностранцев прямо после выхода из самолета. 

Гостей встретили хлебом и солью, преподнеся чете Нетаньяху большой каравай. Премьер-министр с радостью полакомился выпечкой, а затем отломил небольшой кусочек для своей супруги. Впрочем, женщине данная традиция пришлась не по вкусу.

Сара попыталась незаметно выкинуть хлеб, но разве можно было провернуть подобное, когда ты буквально окружена камерами?

Пользователи Сети незамедлительно отреагировали на случившееся, оставив множество гневных комментариев под видео со встречи. Подавляющее большинство уверено, что первая леди не может себе позволить такое поведение, ведь это — неуважение не только к украинцам, но и ко всем славянам.

Пока представители Нетаньяху не успели дать официальный комментарий насчет происшествия в аэропорту, но просто промолчать и забыть об этом у премьер-министра и его супруги точно не получится. 

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19 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Видимо-Невидимо/YouTube.com

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Непростительный поступок для первой леди

  • Зажралась, что тут еще скажешь.

  • Может у человека непереносимость глютена. Таким людям очень плохо становится от хлеба. Что ей было делать с оставшимся куском? Таскать его в руке или публично объяснять, что не может есть его?Как вообще правила этикета действуют в этом случае?

  • было по-свински с ее стороны, но муж ее тоже, отщипнул и ей дал, своими грязными руками, у нее что нет своего слова, взять самой цветы, отломить самой каравай

  • Гость

    Может у человека непереносимость глютена. Таким людям очень плохо становится от хлеба. Что ей было делать с оставшимся куском? Таскать его в руке или публично объяснять, что не может есть его? Как вообще правила этикета действуют в этом случае?

    не умерла бы точно, могла бы и съесть, во-вторых нужно традиции знать, это было ожидаемо, что украинцы так встретят. Вы еще скажите, а что если она на диете...так пусть сидит дома тогда

  • Не красиво поступила...

  • Гость

    Может у человека непереносимость глютена. Таким людям очень плохо становится от хлеба. Что ей было делать с оставшимся куском? Таскать его в руке или публично объяснять, что не может есть его? Как вообще правила этикета действуют в этом случае?

    А супруг не в курсе)) Он ей кусок дал.

  • Гость

    Может у человека непереносимость глютена. Таким людям очень плохо становится от хлеба. Что ей было делать с оставшимся куском? Таскать его в руке или публично объяснять, что не может есть его? Как вообще правила этикета действуют в этом случае?

    сымитировать , что съела и да , таскать в руке .....хотя , вряд ли она больна, просто хамство и тупость.

  • Да он дал то ей крошку какую-то. Не померла бы). Хотя мне без разницы на всех этих политиков

  • Жаба что внешне, что внутреенне жаба

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