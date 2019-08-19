Политический скандал: первая леди Израиля оскорбила украинцев, бросив на землю приветственный каравай

Все мы знаем, как важно уважать традиции страны, в которой вы находитесь в гостях. А вот супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху совершила нечто, что рискует повлечь за собой настоящий дипломатический скандал.

Сара и Биньямин Нетаньяху

Поздним вечером 18 августа с официальным визитом в Киев прибыла израильская делегация во главе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и его супругой Сарой.

Власти Украины встретили высокопоставленных гостей с большим размахом.

Десятки телекамер, живая музыка, люди, переодетые в национальные костюмы, и традиционные яства — все это ждало иностранцев прямо после выхода из самолета.

Гостей встретили хлебом и солью, преподнеся чете Нетаньяху большой каравай. Премьер-министр с радостью полакомился выпечкой, а затем отломил небольшой кусочек для своей супруги. Впрочем, женщине данная традиция пришлась не по вкусу.



Сара попыталась незаметно выкинуть хлеб, но разве можно было провернуть подобное, когда ты буквально окружена камерами?

Пользователи Сети незамедлительно отреагировали на случившееся, оставив множество гневных комментариев под видео со встречи. Подавляющее большинство уверено, что первая леди не может себе позволить такое поведение, ведь это — неуважение не только к украинцам, но и ко всем славянам.

1 2 3 ... 8 18 августа в Киев прилетел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Пока представители Нетаньяху не успели дать официальный комментарий насчет происшествия в аэропорту, но просто промолчать и забыть об этом у премьер-министра и его супруги точно не получится.