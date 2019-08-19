Политический скандал: первая леди Израиля оскорбила украинцев, бросив на землю приветственный каравай

Поздним вечером 18 августа с официальным визитом в Киев прибыла израильская делегация во главе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и его супругой Сарой.
Десятки телекамер, живая музыка, люди, переодетые в национальные костюмы, и традиционные яства — все это ждало иностранцев прямо после выхода из самолета.
Гостей встретили хлебом и солью, преподнеся чете Нетаньяху большой каравай. Премьер-министр с радостью полакомился выпечкой, а затем отломил небольшой кусочек для своей супруги. Впрочем, женщине данная традиция пришлась не по вкусу.
Пользователи Сети незамедлительно отреагировали на случившееся, оставив множество гневных комментариев под видео со встречи. Подавляющее большинство уверено, что первая леди не может себе позволить такое поведение, ведь это — неуважение не только к украинцам, но и ко всем славянам.
Пока представители Нетаньяху не успели дать официальный комментарий насчет происшествия в аэропорту, но просто промолчать и забыть об этом у премьер-министра и его супруги точно не получится.