Бывший муж Екатерины Климовой женится на актрисе Елене Бирюковой спустя 11 лет гражданского брака

Елена Бирюкова и Екатерина Климова — давние подруги. Их отношениям не помешал даже тот факт, что Елена начала встречаться с бывшим мужем Екатерины. На днях стало известно, что Бирюкова готовится к свадьбе.

Елена Бирюкова и Екатерина Климова

Елена Бирюкова выходит замуж. Избранником знаменитости стал бывший муж Екатерины Климовой, Илья Хорошилов. Актрисы были лучшими подругами еще до того, как Елена закрутила роман с Ильей, однако это не помешало общению знаменитостей. К слову, Климова сохранила теплые отношения и с Хорошиловым.



Илья Хорошилов и Елена Бирюкова

На сегодняшний день Бирюкова и Хорошилов почти 11 лет живут вместе. Два года назад возлюбленный актрисы сделал ей предложение. В эфире одной из передач с букетом в руках Илья опустился перед Еленой и преподнес ей то самое кольцо. А вот до ЗАГСа пара дошла лишь недавно.



Как сообщила дочь Елены от предыдущего брака Александра в интервью «СтарХиту», свадьба состоится 27 августа. «На торжество пригласили только родных и самых близких друзей, будет всего 20–25 человек. Сейчас занимаемся выбором платья, склоняемся в сторону классического варианта», — поведала старшая наследница о приятных хлопатах невесты.



1 2 3 ... 10 Спустя почти 11 лет отношений Елена Бирюкова выходит замуж

К слову, Елена уже не в первый раз будет стоять у алтаря. Для Бирюковой это третий брак, поэтому данное событие возлюбленные решили отметить скромно.

