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Бывший муж Екатерины Климовой женится на актрисе Елене Бирюковой спустя 11 лет гражданского брака

Елена Бирюкова и Екатерина Климова — давние подруги. Их отношениям не помешал даже тот факт, что Елена начала встречаться с бывшим мужем Екатерины. На днях стало известно, что Бирюкова готовится к свадьбе.
Елена Бирюкова, Екатерина Климова
Елена Бирюкова и Екатерина Климова

Елена Бирюкова выходит замуж. Избранником знаменитости стал бывший муж Екатерины Климовой, Илья Хорошилов. Актрисы были лучшими подругами еще до того, как Елена закрутила роман с Ильей, однако это не помешало общению знаменитостей. К слову, Климова сохранила теплые отношения и с Хорошиловым. 

Илья Хорошилов, Елена Бирюкова
Илья Хорошилов и Елена Бирюкова

На сегодняшний день Бирюкова и Хорошилов почти 11 лет живут вместе. Два года назад возлюбленный актрисы сделал ей предложение.  В эфире одной из передач с букетом в руках Илья опустился перед Еленой и преподнес ей то самое кольцо. А вот до ЗАГСа пара дошла лишь недавно.

Как сообщила дочь Елены от предыдущего брака Александра в интервью «СтарХиту», свадьба состоится 27 августа. «На торжество пригласили только родных и самых близких друзей, будет всего 20–25 человек. Сейчас занимаемся выбором платья, склоняемся в сторону классического варианта», — поведала старшая наследница о приятных хлопатах невесты.

К слову, Елена уже не в первый раз будет стоять у алтаря. Для Бирюковой это третий брак, поэтому данное событие возлюбленные решили отметить скромно. 

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19 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @birukovagram, @geweller76, @klimovagram/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Екатерина Климова, Елена Бирюкова

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