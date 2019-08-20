Элтон Джон вступился за принца Гарри и Меган Маркл, заявив, что лично оплатил их поездку в Ниццу

Не секрет, что Элтон Джон тесно общается с королевской семьей Великобритании. Он дружил в принцессой Дианой, а в 1998-м получил титул сэра: Елизавета II лично посвятила музыканта в рыцари. С тех пор связь между династией Виндзоров и легендой поп-музыки лишь крепла. По слухам, именно сэр Элтон Джон должен был стать крестным отцом маленького Арчи Харрисона.
Судя по всему, 72-летний артист принял на себя обязательство защищать и поддерживать молодое поколение Виндзоров. На днях он вступился за принца Гарри и Меган Маркл.
В последнее время на Сассексов активно ополчилась и пресса, и общественность: все дело в неэкологичных перелетах частными рейсами, которыми принц Гарри и его супруга пользуются во время отпуска. Многие были возмущены поведением королевских наследников, ведь недавно именно герцог Сассекский призывал общественность задуматься о спасении планеты.
В понедельник Меган Маркл и принц Гарри прилетели в Ниццу на частном самолете после того, как провели несколько дней на Ибице. Общественность возмутилась «очередным» экологическим проколом виндзорской четы, однако на помощь супругам тут же пришел Элтон Джон.
Музыкант заявил, что «тяжело переживает клевету», которую пресса раздувает вокруг пребывания Сассексов в Ницце.
«Принцесса Диана была одним из моих самых дорогих друзей. Я чувствую потребность защитить Гарри и его семью от ненужного вторжения прессы, которое однажды привело к преждевременной смерти его мамы. Мы с мужем хотели, чтобы после напряженного года молодая семья провела частный отпуск в нашем доме — в безопасности и спокойствии. Для того, чтобы обеспечить принцу Гарри и Меган Маркл необходимую защиту, мы предоставили им частный самолет. Знаем, как для Гарри важна забота об окружающей среде, поэтому мы нейтрализовали углеродный вред от их полета», — заявил в своем Инстаграме Элтон Джон.
Музыкант и его супруг пожертвовали 15 млн фунтов стерлингов в фонд «Углеродный след», который борется с последствиями нарушения озонового слоя планеты.
В конце своего обращения Элтон Джон потребовал прекратить всякие нападки на Сассексов и позволить молодой семье пожить спокойно.