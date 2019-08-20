Элтон Джон вступился за принца Гарри и Меган Маркл, заявив, что лично оплатил их поездку в Ниццу

Сэр Элтон Джон на протяжении многих лет тесно общается с королевской семьей. Особую симпатию он питает к герцогу и герцогине Сассекским, которых недавно защитил от нападок прессы.

Элтон Джон

Не секрет, что Элтон Джон тесно общается с королевской семьей Великобритании. Он дружил в принцессой Дианой, а в 1998-м получил титул сэра: Елизавета II лично посвятила музыканта в рыцари. С тех пор связь между династией Виндзоров и легендой поп-музыки лишь крепла. По слухам, именно сэр Элтон Джон должен был стать крестным отцом маленького Арчи Харрисона.

Принц Гарри и Элтон Джон

Судя по всему, 72-летний артист принял на себя обязательство защищать и поддерживать молодое поколение Виндзоров. На днях он вступился за принца Гарри и Меган Маркл.



В последнее время на Сассексов активно ополчилась и пресса, и общественность: все дело в неэкологичных перелетах частными рейсами, которыми принц Гарри и его супруга пользуются во время отпуска. Многие были возмущены поведением королевских наследников, ведь недавно именно герцог Сассекский призывал общественность задуматься о спасении планеты.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном

В понедельник Меган Маркл и принц Гарри прилетели в Ниццу на частном самолете после того, как провели несколько дней на Ибице. Общественность возмутилась «очередным» экологическим проколом виндзорской четы, однако на помощь супругам тут же пришел Элтон Джон.

Дэвид Фэрниш и Элтон Джон

Музыкант заявил, что «тяжело переживает клевету», которую пресса раздувает вокруг пребывания Сассексов в Ницце.



«Принцесса Диана была одним из моих самых дорогих друзей. Я чувствую потребность защитить Гарри и его семью от ненужного вторжения прессы, которое однажды привело к преждевременной смерти его мамы. Мы с мужем хотели, чтобы после напряженного года молодая семья провела частный отпуск в нашем доме — в безопасности и спокойствии. Для того, чтобы обеспечить принцу Гарри и Меган Маркл необходимую защиту, мы предоставили им частный самолет. Знаем, как для Гарри важна забота об окружающей среде, поэтому мы нейтрализовали углеродный вред от их полета», — заявил в своем Инстаграме Элтон Джон.

Музыкант и его супруг пожертвовали 15 млн фунтов стерлингов в фонд «Углеродный след», который борется с последствиями нарушения озонового слоя планеты.



В конце своего обращения Элтон Джон потребовал прекратить всякие нападки на Сассексов и позволить молодой семье пожить спокойно.