«Сердце запускали пять раз»: 12-летняя девочка из Петербурга захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому

Для обычной российской семьи из Санкт-Петербурга летний отдых закончился кошмаром. 12-летнюю девочку засосало в трубу в бассейне.

18 августа 12-летняя школьница пошла купаться в бассейн в турецком отеле Sunhill в Бодруме. Как изданию «Фонтанка» сообщила мать ребенка, руку девочки засосало в трубу — она оказалась под водой.



«Первым ребенка увидел папа, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Он стал звать на помощь, подключились другие гости. Но даже после того, как работники отеля выключили насос, руку достать не получилось. Тогда он и еще семь человек сломали трубу и вытащили её вместе с куском трубы на руке», — поведала женщина.

С момента трагедии прошло два дня. Девочка, впавшая в кому, ни разу не пришла в сознание, а ее сердце запускали пять раз. Сейчас пострадавшая находится в больнице города Денизли. При этом страховка семьи покрывает нахождение в стране только одного родителя. Оператор Coral Travel пошел на встречу убитым горем родителям и снял семье жилье на два дня поближе к больнице. А вот последующие дни семье придется оплачивать самостоятельно. Денег нет, так что средства отец и мать девочки будут занимать у друзей и знакомых.

«Ведется следствие. Мы отправили запрос в прокуратуру. Девочка в критическом состоянии, пока не можем рассказать более подробно», — заявил представитель российского консульства в Анталии «Фонтанке».