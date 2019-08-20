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«Сердце запускали пять раз»: 12-летняя девочка из Петербурга захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому

Для обычной российской семьи из Санкт-Петербурга летний отдых закончился кошмаром. 12-летнюю девочку засосало в трубу в бассейне.

18 августа 12-летняя школьница пошла купаться в бассейн в турецком отеле Sunhill в Бодруме. Как изданию «Фонтанка» сообщила мать ребенка, руку девочки засосало в трубу — она оказалась под водой.

«Первым ребенка увидел папа, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Он стал звать на помощь, подключились другие гости. Но даже после того, как работники отеля выключили насос, руку достать не получилось. Тогда он и еще семь человек сломали трубу и вытащили её вместе с куском трубы на руке», — поведала женщина. 

С момента трагедии прошло два дня. Девочка, впавшая в кому, ни разу не пришла в сознание, а ее сердце запускали пять раз. Сейчас пострадавшая находится в больнице города Денизли. При этом страховка семьи покрывает нахождение в стране только одного родителя. Оператор Coral Travel пошел на встречу убитым горем родителям и снял семье жилье на два дня поближе к больнице. А вот последующие дни семье придется оплачивать самостоятельно. Денег нет, так что средства отец и мать девочки будут занимать у друзей и знакомых. 

«Ведется следствие. Мы отправили запрос в прокуратуру. Девочка в критическом состоянии, пока не можем рассказать более подробно», — заявил представитель российского консульства в Анталии «Фонтанке».

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20 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Какой ужас.Бедный ребенок и родители.Даже если девочка выйдет из комы,что составляет маленький процент,то такое точно не пройдет бесследно.Она может остаться в вегетативном состоянии. Сил родителям.

  • Боже, какой кошмар!! Вот тебе и отпуск, бывает же такое, ужас просто

  • У Высоцкой в коме уже несколько лет, так они хоть знают ребенок на земле с ними, душа да, где то летает, но на все воля божья, сил, терпения, молиться и надеяться на чудо.

  • 🙏🙏🙏

  • История звучит как какой-то невероятный бред из фильма ужасов. Тут есть инженеры? Объясните мне, плз, как такое возможно вообще. Почему насос включили в то время как в бассейне находились люди? Почему на трубе не было решетки или фильтра? Зачем достаточно взрослая девочка-подросток ныряла и совала руки в трубу? Если труба такая узкая, что в ней застряла рука, то почему она не повернулась к ней задом, когда увидела, что ее туда засасывает? В общем, я ничего не понимаю. Помогите.

  • Уже столько детей позасасывало в эти бассейновские трубы, неужели нельзя ничего придумать, чтобы это не происходило???

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