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«Слыхали о хлебе?»: премьер-министр Израиля прокомментировал поступок жены

Премьер-министр Израиля считает, что его супруга Сара не хотела оскорбить украинский народ, поэтому вступился за нее. Политик записал официальное обращение, в котором обвинил СМИ в раздувании международного скандала.
Беньямин Нетаньяху

На днях в Киеве прогремел международный скандал. В столицу Украины с официальным визитом приехал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху с женой Сарой. Чету встречали в аэропорту три девушки в национальных костюмах, которые предложили супругам хлеб и соль. Беньямин с этим обычаем уже был знаком, поэтому он отломил немного хлеба, обмакнул его в соль и съел. А вот его жена бросила свой кусок на землю.

Украинцы тут же обвинили Сару, известную своим скандальным поведением, в неуважении к стране. Нетаньяху поспешил заступиться за свою жену. Он записал в Фейсбуке видеоролик под названием «Слыхали о хлебе?», в котором объяснил, что Сара никого не хотела оскорбить этим поступком.

«Я нахожусь в Украине с поистине историческим визитом, однако вряд ли моя поездка получила бы столь широкое освещение в СМИ, если бы не инцидент с хлебом-солью. Сара прибыла в Киев, одетая в желтое и голубое, национальные украинские цвета, именно для того, чтобы выразить свое уважение к этой стране», — сказал политик.

Посол Израиля в Киеве Йоэль Лион тоже считает, что интернет и СМИ раздули из мухи слона и инцидент с хлебом не имеет никакого значения. 

«Только что разговаривал с руководителем канцелярии президента Украины Андреем Богданом, он сказал мне, что инцидент с хлебом был совершенно непреднамеренным и неважным и, конечно, не заслуживающим внимания со стороны СМИ», — сказал посол.

Объединенная еврейская община Украины и вовсе заявила, что хлеб оказался на полу по чистой случайности.

«При внимательном анализе видеоматериалов очевидно, что маленький кусок каравая был случайно уронен, да еще и с попыткой поймать его», — говорится в сообщении.

Отметим, что Сара Нетаньяху давно славится своим не самым примерным поведением. В июне она была приговорена к штрафу за использование госсредств на личные нужды — около 100 тысяч долларов из казны ушли на еду и такси для жены премьера. 

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    Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что его жена Сара уважает Украину
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А незадолго до инцидента с хлебом Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев, из-за того, что ее не поприветствовал пилот по громкой связи. Издание JPost сообщает, что супруга премьера встала с места и «гневно потребовала, чтобы ее допустили в кабину пилота, однако этому помешала охрана».

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20 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Видимо-Невидимо/YouTube.com

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • Это в первую очередь неуважение к еде! Если бы моя бабушка, которая пережила голодное детство во время войны, увидела подобное отношение к хлебу, ее удар хватил бы. Как быстро забываются все невзгоды народа. Вот реально - зажрались! поймать она там ничего не пыталась

  • Поверьте мне ,как киевлянке, НИ КАКОГО СКАНДАЛА в Украине по поводу того что вы пишите НЕТ!

  • Хлеб сам выпрыгнул из рук и упал, что тут непонятного

  • Как отчетливо показывают нам СМИ - зажрались все кто обсуждает кусок хлеба вместо реальных проблем в стране.

  • Без привязки к хлебу, может, правда, уронила, а так, чисто внешне: какой он симпатичный, приятный мужчина, она так ни в какое сравнение.

  • Чем раздувать из мухи слона, расскажите о достигнутых договоренностях между странами- вот это действительно интересно.

  • Случайно уронила да еще пыталась поймать))мне все равно, но такой бред зачем придумывать?))

  • Гость

    Чем раздувать из мухи слона, расскажите о достигнутых договоренностях между странами- вот это действительно интересно.

    А что рассказывать-то? Договоренности, в результате которых богатые украинцы типа Коломойского станут еще богаче, а бедные еще беднее, обычное дело.

  • Самое интересное, конечно то, что вот президент уже несколько месяцев как сменился, а правительство и премьер все те же и никто вроде и не собирается их менять.... Когда сбросили Януковича в результате переворота, так за несколько дней всех заменили....сложная это вещь, демократия...

  • Наши политики, готовы любым событием отвлечь народ от насущных проблем. Лучше бы за своими жёнами и за гос бюджетом СВОЕЙ страны следили.

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