«Слыхали о хлебе?»: премьер-министр Израиля прокомментировал поступок жены

Премьер-министр Израиля считает, что его супруга Сара не хотела оскорбить украинский народ, поэтому вступился за нее. Политик записал официальное обращение, в котором обвинил СМИ в раздувании международного скандала.

На днях в Киеве прогремел международный скандал. В столицу Украины с официальным визитом приехал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху с женой Сарой. Чету встречали в аэропорту три девушки в национальных костюмах, которые предложили супругам хлеб и соль. Беньямин с этим обычаем уже был знаком, поэтому он отломил немного хлеба, обмакнул его в соль и съел. А вот его жена бросила свой кусок на землю.

Украинцы тут же обвинили Сару, известную своим скандальным поведением, в неуважении к стране. Нетаньяху поспешил заступиться за свою жену. Он записал в Фейсбуке видеоролик под названием «Слыхали о хлебе?», в котором объяснил, что Сара никого не хотела оскорбить этим поступком.

«Я нахожусь в Украине с поистине историческим визитом, однако вряд ли моя поездка получила бы столь широкое освещение в СМИ, если бы не инцидент с хлебом-солью. Сара прибыла в Киев, одетая в желтое и голубое, национальные украинские цвета, именно для того, чтобы выразить свое уважение к этой стране», — сказал политик.

Посол Израиля в Киеве Йоэль Лион тоже считает, что интернет и СМИ раздули из мухи слона и инцидент с хлебом не имеет никакого значения.

«Только что разговаривал с руководителем канцелярии президента Украины Андреем Богданом, он сказал мне, что инцидент с хлебом был совершенно непреднамеренным и неважным и, конечно, не заслуживающим внимания со стороны СМИ», — сказал посол.

Объединенная еврейская община Украины и вовсе заявила, что хлеб оказался на полу по чистой случайности.

«При внимательном анализе видеоматериалов очевидно, что маленький кусок каравая был случайно уронен, да еще и с попыткой поймать его», — говорится в сообщении.

Отметим, что Сара Нетаньяху давно славится своим не самым примерным поведением. В июне она была приговорена к штрафу за использование госсредств на личные нужды — около 100 тысяч долларов из казны ушли на еду и такси для жены премьера.

1 2 3 4 5 6 Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что его жена Сара уважает Украину

А незадолго до инцидента с хлебом Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев, из-за того, что ее не поприветствовал пилот по громкой связи. Издание JPost сообщает, что супруга премьера встала с места и «гневно потребовала, чтобы ее допустили в кабину пилота, однако этому помешала охрана».