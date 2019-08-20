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Софи Тернер повторила образ Тэйлор Свифт, с которой ее муж Джо Джонас встречался 11 лет назад

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер выбрала неожиданный наряд для празднования дня рождения своего мужа Джо Джонаса. Она пришла на вечеринку в платье, которое три года назад уже демонстрировала экс-возлюбленная ее супруга Тэйлор Свифт.
Джо Джонас, Софи Тернер
Джо Джонас и Софи Тернер

Джо Джонас отметил 30-й день рождения (да, мы тоже не заметили, как из подростка-музыканта он превратился во взрослого женатого мужчину). Естественно, на празднике была и супруга солиста Jonas Brothers Софи Тернер.

Софи, которая организовала мужу тематическую вечеринку по мотивам фильмов о Джеймсе Бонде, пришла в черном платье с золотым металлическим воротником от Alexandre Vauthier. 

Платье сидело идеально, да и вообще звезде «Игры престолов» идет все. Однако мы не могли не вспомнить, что в таком же наряде три года назад на вечеринке Vanity Fair по случаю «Оскара» была бывшая девушка ее супруга Тэйлор Свифт.

Тейлор Свифт
Тэйлор Свифт

Тернер не просто выбрала то же самое платье, а точь в точь повторила образ Свифт, дополнив его золотыми босоножками.

Надо сказать, что роман Тэйлор и Джо был, как говорится, «давно и не правда». Они встречались около трех месяцев в 2008 году, когда среднему Джонасу не было и 20 лет. Может, Софи даже не воспринимает Тэйлор как «бывшую» супруга?

Свифт, к слову, о расставании с Джо не забудет никогда — по неизвестной причине Джонас не захотел порвать лично. Певец позвонил Тэйлор и бросил ее за 27 секунд. Такой наглости Свифт стерпеть не смогла и написала об этом сразу несколько песен: Last Kiss, Forever and Always и Holy Ground.

Вообще, писать песни о бывших вошло у Тэйлор в привычку. Под музыкальную раздачу в свое время попадали Тэйлор Лотнер (Back To December), Гарри Стайлс (Style), Джейк Джилленхолл (We Are Never Ever Getting Back Together, The Last Time и All Too Well), Джон Майер (Dear John), Кельвин Харрис (Look What You Made Me Do) и Том Хиддлстон (Getaway Car).

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20 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
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Софи Тернер, Джо Джонас, Тэйлор Свифт

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Софи в этом образе сексуальней смотрится. А Тейлор вечная девочка-припевочка как и ее заклятая подруга Гомес.

  • А по мне, так наоборот. Тейлор холеная, тоненькая (на момент позирования в этом платье и с изящными ногами). Тернер до неё ещё далековато

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