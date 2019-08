Софи Тернер повторила образ Тэйлор Свифт, с которой ее муж Джо Джонас встречался 11 лет назад

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер выбрала неожиданный наряд для празднования дня рождения своего мужа Джо Джонаса. Она пришла на вечеринку в платье, которое три года назад уже демонстрировала экс-возлюбленная ее супруга Тэйлор Свифт.

Джо Джонас и Софи Тернер

Джо Джонас отметил 30-й день рождения (да, мы тоже не заметили, как из подростка-музыканта он превратился во взрослого женатого мужчину). Естественно, на празднике была и супруга солиста Jonas Brothers Софи Тернер.

Софи, которая организовала мужу тематическую вечеринку по мотивам фильмов о Джеймсе Бонде, пришла в черном платье с золотым металлическим воротником от Alexandre Vauthier.



Платье сидело идеально, да и вообще звезде «Игры престолов» идет все. Однако мы не могли не вспомнить, что в таком же наряде три года назад на вечеринке Vanity Fair по случаю «Оскара» была бывшая девушка ее супруга Тэйлор Свифт.

Тэйлор Свифт

Тернер не просто выбрала то же самое платье, а точь в точь повторила образ Свифт, дополнив его золотыми босоножками.

Надо сказать, что роман Тэйлор и Джо был, как говорится, «давно и не правда». Они встречались около трех месяцев в 2008 году, когда среднему Джонасу не было и 20 лет. Может, Софи даже не воспринимает Тэйлор как «бывшую» супруга?

Свифт, к слову, о расставании с Джо не забудет никогда — по неизвестной причине Джонас не захотел порвать лично. Певец позвонил Тэйлор и бросил ее за 27 секунд. Такой наглости Свифт стерпеть не смогла и написала об этом сразу несколько песен: Last Kiss, Forever and Always и Holy Ground.

Софи Тернер устроила своему мужу вечеринку в честь 30-летия

Вообще, писать песни о бывших вошло у Тэйлор в привычку. Под музыкальную раздачу в свое время попадали Тэйлор Лотнер (Back To December), Гарри Стайлс (Style), Джейк Джилленхолл (We Are Never Ever Getting Back Together, The Last Time и All Too Well), Джон Майер (Dear John), Кельвин Харрис (Look What You Made Me Do) и Том Хиддлстон (Getaway Car).