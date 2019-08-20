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На свою голову: Анна Бузова сделала прическу, как у сестры, и получила шквал критики от подписчиков

Анна Бузова практически один в один повторила образ своей старшей сестры, певицы Ольги Бузовой. Не все фолловеры звезды оценили новый имидж бизнесвумен, о чем, естественно, не преминули сообщить ей в Инстаграме.
Ольга Бузова
Ольга Бузова

Ольга Бузова постоянно меняет имидж — то она роковая блондинка, то яркая брюнетка. В мае певица удивила поклонников очередным неожиданным образом — заплела косы и украсила их цветными прядями.

Возможно, 31-летняя Анна Бузова, родная сестра поющей ведущей вдохновилась этим образом, поэтому сделала очень похожую прическу. Фото результата она поделилась в Инстаграме. 

Анна Бузова
 Анна Бузова

«Я люблю эксперименты. Хотя они мне даются крайне сложно, такой уж у меня характер. Но для того, чтобы проще смотреть на сложные жизненные ситуации, психологи советуют периодически выходить из зоны комфорта. Такими экспериментами, как ярко-красные косы, я нарушаю свой привычный образ», — поведала Бузова в Инстаграме.

Оценили новый имидж Анны не все. «Образ малолетки», «Ужасно! Лицо квадратом, некрасиво», «Не очень», — писали ей диванные критики. Тогда Бузова обратилась к подписчикам в инстаграм-историях. 

«Чем больше мне пишут ''Фу-фу-фу, тебе не идет, сними срочно'', тем больше мне нравятся эти косы. Ну как может не нравиться? Ярко, стильно, необычно. То меня обвиняют, что я всегда одинаковая, то я делаю что-то другое, пишут ''фу''. Ну как так?» — заявила Анна.

А вот на сравнения со старшей сестрой Анна не отвечает. Видимо, не хочет лишний раз ассоциировать себя с Ольгой, с которой, по слухам, у нее довольно натянутые отношения.

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20 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @annabuzova, @buzova86/Instagram
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Ольга Бузова, Анна Бузова

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