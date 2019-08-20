Наталья Водянова воспитывает пятерых детей и следит за домом, а ее муж не может приготовить даже яичницу

37-летняя Наталья Водянова слывет настоящей супервумен: красавица, филантроп, благотворитель, главное «обнаженное сердце» России. Несмотря на безбедную жизнь, модель сама заботится о семейном быте.

Наталья Водянова с сыном Лукасом

С 2011-го Наталья Водянова встречается с миллиардером и одним из самых влиятельных людей фэшн-индустрии — Антуаном Арно. Популярная модель, которая и без обеспеченного жениха могла позволить себе роскошную жизнь, превратилась в настоящую принцессу. Однако эти перемены никак не повлияли на душевные качества Натальи и на ее семейные ценности.

Наталья Водянова с детьми

Сейчас Водянова воспитывает пятерых детей: 19-летнего Лукаса, 13-летнюю Неву, 12-летнего Виктора от бывшего супруга Джастина Портмана, а также 5-летнего Максима и 3-летнего Романа от Антуана Арно.



Казалось бы, у многодетной мамы, которая успевает летать по всему миру и участвовать в благотворительных проектах, не останется времени на семейный быт, однако Наталья Водянова старается всегда находить силы на любимых.

Наталья Водянова с семьей

«Дом — это место, где всем руководят женщины. Именно они решают, чем будут кормить своих детей и что покупать в магазине», — заявила Водянова в интервью The Telegraph.



Знаменитость призналась, что умение грамотно заботиться о близких пришла к ней с опытом. Водянова вспомнила, что, когда ее старшему сыну было 10 лет, она частенько разрешала ему питаться фастфудом, в результате чего он «был довольно полноват».

Наталья Водянова и Антуан Арно с сыном

Выходит, Наталья возвращается с работы (открытия новой выставки, благотворительного концерта — нужное подчеркнуть) и первым делом, как и большинство «обычных» женщин, встает за плиту. Водянова поведала, что ее муж совершенно ничего не смыслит в домашнем хозяйстве и «не может приготовить себе даже яичницу».

1 2 3 ... 10 Наталья Водянова все свободное время посвящает семье

Единственное, что хорошо получается у 42-летнего миллиардера — укладывать детей спать и читать им перед сном сказки.