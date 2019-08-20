Максим Виторган уличил Константина Богомолова во лжи и заявил, что не ломал ему нос

Максим Виторган наконец-то прокомментировал драку с новым ухажером своей бывшей жены Константином Богомоловым. Актер заявил, что режиссер придумал историю про сломанный нос.

Ксения Собчак и Максим Виторган

На днях Константин Богомолов, новый жених Ксении Собчак, проявил просто нечеловеческое великодушие, заявив, что прощает Максима Виторгана. Актер, если кто-то не помнит, подрался с режиссером в начале этого года — как раз из-за медиадивы. Та уже встречалась с Константином, пока была официально замужем за Максимом.

В Сети драку между худосочным Богомоловым и крепким Виторганом обсуждали активно и яростно. Кто-, о говорил, что Максим поступил некрасиво и мог просто поговорить с Константином, кто-то считал, что Богомолов получил по заслугам — нечего путаться с чужой женой.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Сам Богомолов лишь единожды в Инстаграме прокомментировал ситуацию и заявил, что врач «собрал его переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано».

Только вот теперь мы сомневаемся, что нос Богомолова действительно пострадал. По крайней мере, это опровергает Виторган. Прямо в комментариях у Собчак.

Ксения опубликовала пост, в котором рассказала о том, что светские модники выкладывают в Инстаграм «то, чем хотят похвастаться, но на самом деле то, чего у них нет». Максим, недолго думая, написал Собчак очень содержательный комментарий.

«Очень точно, Ксюш. А кто-то полгода рассказывает сказки про сломанный нос, который никто не видел, чтобы казаться не тем чем является. Но... мы же рождены, чтоб сказку сделать былью, да?».

Собчак ничего не ответила бывшему супругу, а мы теперь сомневаемся — была ли драка вообще?

1 2 3 4 5 6 7 Ксения Собчак ушла от Максима Виторгана к Константину Богомолову

Напомним, Богомолов в беседе со «СтарХитом» заявил: «Мне искренне понятна его боль, и я не в обиде. Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться. Повторяю, та история мне понятна. Сам я драться не умею. Надеюсь, никогда не научусь. Бывало, орал на репетициях на людей. И матом мог. Потом извинялся. Всегда по прошествии короткого времени прошу прощения за несдержанность».