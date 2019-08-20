Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Максим Виторган уличил Константина Богомолова во лжи и заявил, что не ломал ему нос

Максим Виторган наконец-то прокомментировал драку с новым ухажером своей бывшей жены Константином Богомоловым. Актер заявил, что режиссер придумал историю про сломанный нос.
Ксения Собчак, Максим Виторган
Ксения Собчак и Максим Виторган

На днях Константин Богомолов, новый жених Ксении Собчак, проявил просто нечеловеческое великодушие, заявив, что прощает Максима Виторгана. Актер, если кто-то не помнит, подрался с режиссером в начале этого года — как раз из-за медиадивы. Та уже встречалась с Константином, пока была официально замужем за Максимом.

В Сети драку между худосочным Богомоловым и крепким Виторганом обсуждали активно и яростно. Кто-, о говорил, что Максим поступил некрасиво и мог просто поговорить с Константином, кто-то считал, что Богомолов получил по заслугам — нечего путаться с чужой женой.

Ксения Собчак, Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов

Сам Богомолов лишь единожды в Инстаграме прокомментировал ситуацию и заявил, что врач «собрал его переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано».

Только вот теперь мы сомневаемся, что нос Богомолова действительно пострадал. По крайней мере, это опровергает Виторган. Прямо в комментариях у Собчак.

Ксения опубликовала пост, в котором рассказала о том, что светские модники выкладывают в Инстаграм «то, чем хотят похвастаться, но на самом деле то, чего у них нет». Максим, недолго думая, написал Собчак очень содержательный комментарий.

«Очень точно, Ксюш. А кто-то полгода рассказывает сказки про сломанный нос, который никто не видел, чтобы казаться не тем чем является. Но... мы же рождены, чтоб сказку сделать былью, да?».

Собчак ничего не ответила бывшему супругу, а мы теперь сомневаемся — была ли драка вообще?

Напомним, Богомолов в беседе со «СтарХитом» заявил: «Мне искренне понятна его боль, и я не в обиде. Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться. Повторяю, та история мне понятна. Сам я драться не умею. Надеюсь, никогда не научусь. Бывало, орал на репетициях на людей. И матом мог. Потом извинялся. Всегда по прошествии короткого времени прошу прощения за несдержанность».

Перейти к обсуждению


20 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @xenia_sobchak, @konbog, @mvitorgan/Instagram
Теги

Ксения Собчак, Максим Виторган

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-07 13:29:00
507
Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
Глюкоза впервые рассказала о разводе с мужем и о том, почему сняла обручальное кольцо
38 Комментариев
Гость 2019-08-08 10:44:00
441
Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
52 Комментариев
Гость 2019-08-07 16:59:00
295
Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
39 Комментариев
Гость 2019-08-07 10:49:00
231
Тарасовы - верующая пара. Ой, насмешили😂😂😂😂 Я и не знала, что верующие по углам зажимаются за спиной у законной жены, а потом беременная любовница в храм венчаться бежит с мужиком, который женится, как за хлебом ходит.
Дмитрий Тарасов зашел в храм в куртке с оскорбительной надписью
80 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.