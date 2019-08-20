Максим Виторган уличил Константина Богомолова во лжи и заявил, что не ломал ему нос

На днях Константин Богомолов, новый жених Ксении Собчак, проявил просто нечеловеческое великодушие, заявив, что прощает Максима Виторгана. Актер, если кто-то не помнит, подрался с режиссером в начале этого года — как раз из-за медиадивы. Та уже встречалась с Константином, пока была официально замужем за Максимом.
В Сети драку между худосочным Богомоловым и крепким Виторганом обсуждали активно и яростно. Кто-, о говорил, что Максим поступил некрасиво и мог просто поговорить с Константином, кто-то считал, что Богомолов получил по заслугам — нечего путаться с чужой женой.
Сам Богомолов лишь единожды в Инстаграме прокомментировал ситуацию и заявил, что врач «собрал его переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано».
Ксения опубликовала пост, в котором рассказала о том, что светские модники выкладывают в Инстаграм «то, чем хотят похвастаться, но на самом деле то, чего у них нет». Максим, недолго думая, написал Собчак очень содержательный комментарий.
Собчак ничего не ответила бывшему супругу, а мы теперь сомневаемся — была ли драка вообще?
Напомним, Богомолов в беседе со «СтарХитом» заявил: «Мне искренне понятна его боль, и я не в обиде. Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться. Повторяю, та история мне понятна. Сам я драться не умею. Надеюсь, никогда не научусь. Бывало, орал на репетициях на людей. И матом мог. Потом извинялся. Всегда по прошествии короткого времени прошу прощения за несдержанность».