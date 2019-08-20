Елена Зеленская тепло встретила первую леди Израиля после скандала

20 августа первые леди Украины и Израиля впервые встретились после скандала с выброшенным кусочком хлеба. Супруга Владимира Зеленского с достоинством пообщалась с Сарой Нетаньяху и вспомнила голодные годы войны.

Елена Зеленская и Сара Нетаньяху

Сегодня состоялось знаменательное событие, которое поставило все (или почти все) точки над i в отношениях Украины и Израиля. Сара Нетаньяху без смущения пришла на встречу с Еленой Зеленской после скандальной ситуации с выброшенным кусочком каравая.

Сара Нетаньяху и Елена Зеленская

Казалось бы, первая леди Украины должна была холодно встретить заграничную гостью, однако вместо этого проявила уважение и такт. В своем Инстаграме она рассказала, как прошла экскурсия по музею Дома с химерами, который на протяжении 14 лет служит резиденцией президента Украины.

Елена и Владимир Зеленские

Елена Зеленская призналась, что между ними состоялась «искренняя, теплая беседа о важном»: первая леди Украины напомнила гостье о событиях Бабьего Яра и показала, что у двух народов много общего. Сара Нетаньяху «находилась под большим впечатлением» и призналась, что испытала сильные эмоции, когда 19 августа посетила мемориал.

Елена и Владимир Зеленские

Супруга Владимира Зеленского поведала Нетаньяху, что давно мечтает снять художественный фильм об истории Бабьего Яра. «Всегда помнить о трагедии, чтобы она никогда не повторилась, — наша общая задача. Это пример того, как Украина и Израиль могут углубить свои культурные связи. Ведь это — наша общая история. Мы с госпожой Сарой договорились обязательно продолжить обсуждение этого проекта», — написала в своем Инстаграме Зеленская.

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Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к встрече первых леди. «Почему не спросили у нее, зачем она выкинула частичку каравая? Это было неуважение к нашей стране», «Вы достойно повели себя, Елена, и высказали уважение гостю», — прокомментировали фолловеры Зеленской.