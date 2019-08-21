На 80-м году жизни умерла актриса Александра Назарова

Всегда яркая, талантливая, остроумная и душевная — именно такой запомнят Александру Назарову многочисленные поклонники и коллеги по Московскому драматическому театру имени Ермоловой.

Александра Назарова

Александра Назарова начала сниматься в кино еще в 1960-х: тогда успех молодой артистке принес фильм «А если это любовь?». Впрочем, актрисе всегда была ближе сцена, и она преданно служила Московскому драматическому театру имени Ермоловой на протяжении всей своей жизни (с 1965-й по 2019-й).

Александра Назарова в роли бабы Нади

Молодому зрителю Александра Ивановна запомнилась по роли взбалмошной бабушки в сериале «Моя прекрасная няня». Назаровой блестяще удалось передать комичность образа и настолько вжиться в роль, что многие до сих пор называют ее «бабой Надей».



17 июля знаменитая артистка отметила свой последний день рождения. Спустя месяц она умерла. Об этом сообщила пресс-служба Московского драматического театра имени Ермоловой. «Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим», — отметили коллеги актрисы.

Александра Назарова с внучкой Сашей

Позже заместитель художественного руководителя Театра имени М.Ермоловой Галина Боголюбова подробнее рассказала телеканалу «РЕН ТВ» о причинах случившегося. Выяснилось, что Назарова уже долгое время болела.



«Она давно в больнице лежала, с июля. У нее с легкими были проблемы. Она и на трубках лежала, и в кому впадала», — поделилась Боголюбова.

Поклонники уверены, что здоровье актрисы подкосила семейная трагедия: несколько лет назад погиб единственный сын Александры Ивановны. Тогда Назарова осталась с двухлетней внучкой на руках, и лишь необходимость заботиться о маленькой девочке придавали ей сил.



Пока неизвестно, где и когда пройдут похороны артистки. Woman.ru выражает свои соболезнования семье и близким Александры Назаровой.