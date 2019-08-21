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На 80-м году жизни умерла актриса Александра Назарова

Всегда яркая, талантливая, остроумная и душевная — именно такой запомнят Александру Назарову многочисленные поклонники и коллеги по Московскому драматическому театру имени Ермоловой. 
Александра Назарова
Александра Назарова

Александра Назарова начала сниматься в кино еще в 1960-х: тогда успех молодой артистке принес фильм «А если это любовь?». Впрочем, актрисе всегда была ближе сцена, и она преданно служила Московскому драматическому театру имени Ермоловой на протяжении всей своей жизни (с 1965-й по 2019-й).

Александра Назарова в роли бабы Нади
Александра Назарова в роли бабы Нади

Молодому зрителю Александра Ивановна запомнилась по роли взбалмошной бабушки в сериале «Моя прекрасная няня». Назаровой блестяще удалось передать комичность образа и настолько вжиться в роль, что многие до сих пор называют ее «бабой Надей». 

17 июля знаменитая артистка отметила свой последний день рождения. Спустя месяц она умерла. Об этом сообщила пресс-служба Московского драматического театра имени Ермоловой. «Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим», — отметили коллеги актрисы.

Александра Назарова с внучкой Сашей
Александра Назарова с внучкой Сашей

Позже заместитель художественного руководителя Театра имени М.Ермоловой Галина Боголюбова подробнее рассказала телеканалу «РЕН ТВ» о причинах случившегося. Выяснилось, что Назарова уже долгое время болела.

«Она давно в больнице лежала, с июля. У нее с легкими были проблемы. Она и на трубках лежала, и в кому впадала», — поделилась Боголюбова.

Поклонники уверены, что здоровье актрисы подкосила семейная трагедия: несколько лет назад погиб единственный сын Александры Ивановны. Тогда Назарова осталась с двухлетней внучкой на руках, и лишь необходимость заботиться о маленькой девочке придавали ей сил.

Пока неизвестно, где и когда пройдут похороны артистки. Woman.ru выражает свои соболезнования семье и близким Александры Назаровой.

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21 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото PhotoXPress.ru, Persona Stars, Кошевой Виктор/ТАСС

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Как жалко. Еще бы пожила. Очень хороший человек. И внучка теперь осталась одна. Они друг друга очень любили и были неразлучными. С кем теперь будет девочка. Не дай Бог попадет в наш российский детский дом. Светлая память.

  • Как грустно. Всегда такая лучезарная, несмотря на тяжелую судьбу. Внучку очень жаль.

  • Внучка в 9-10 лет потеряла единственного близкого человека. Опупеть ей судьба досталась, внучке. Кто говорит судьбы нет, мол, мы строим судьбу сами, ответьте мне на вопрос: за что ребенку в 10 лет столько ужаса, отчаянья и страха? Чем она это горе заслужила в 10 лет? Что такого "настроила"? И как вообще теперь определиться судьба этой девочки.

  • Где же мама девочки, внучки ее?

  • Очень жалко девочку... кому теперь дите нужно...

  • вчера как увидела новость,прям сердце ёкнуло,безумно жаль,очень жаль девочку((((стоит перед гдазами роль Бабы Нади в няне,такая яркая и светлая,покойтесь с миром((((

  • Эх, баба Надя... Очень жаль

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