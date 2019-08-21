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СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой

20 августа стало известно о смерти 79-летней Александры Назаровой. Теперь 10-летняя внучка актрисы Саша осталась совсем одна — других близких родственников у девочки нет. 
Александра Назарова
Александра Назарова

20 августа отечественные СМИ сообщили, что актриса Московского драматического театра имени Ермоловой Александра Назарова скончалась на 80-м году жизни

Женщина уже давно и довольно серьезно болела и нередко попадала в больницу. 

В последние годы Назарова жила вдвоем с маленькой внучкой Сашей. Бывший супруг артистки Юрий Михайлов умер еще несколько лет назад. А в 2011-м при трагических обстоятельствах не стало и единственного сына Александры Ивановны Дмитрия. О невестке, бросившей дочь еще во время младенчества, женщина и вовсе предпочитала никогда не вспоминать. 

Александра Назарова с внучкой
Александра Назарова с внучкой

После смерти артистки ее коллеги, друзья и поклонники задались одним и тем же вопросом — с кем останется 10-летняя Саша? Других близких родственников у девочки попросту нет. 

По данным Федерального агентства новостей, у наследницы Назаровой все же имеется один возможный опекун. 

У погибшего мужа актрисы Юрия Михайлова есть младшая сестра, имя которой остается неизвестным. Именно ей по закону перейдет право воспитывать Сашу. 

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    Смерть Александры Назаровой стала настоящим ударом для ее 10-летней внучки Саши
    Смотреть галерею

Впрочем, непонятно, общалась ли Александра Ивановна с родственницей бывшего супруга и захочет ли женщина (которая явно находится в преклонном возрасте) брать на себя подобную ответственность вообще. 

Напомним, Назарова продолжала активно работать в театре и эпизодически появляться в кино, чтобы иметь возможность содержать внучку. В последние годы женщина жила с ребенком в двухкомнатной квартире в одном из спальных районов Москвы. 

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21 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото PhotoXPress.ru, Persona Stars, Юлия Ханина/ТАСС

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • "Не жалей умерших, а жалей живых"- здесь эти слова очень в тему.Безумно жаль прекрасную артистку, но еще более жалко девочку, судьба ужасная у ребенка, родителей нет ( мать-кукушка не в счет), других родных тоже...дай Бог сил девочке...

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