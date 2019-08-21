СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой

20 августа стало известно о смерти 79-летней Александры Назаровой. Теперь 10-летняя внучка актрисы Саша осталась совсем одна — других близких родственников у девочки нет.

Александра Назарова

20 августа отечественные СМИ сообщили, что актриса Московского драматического театра имени Ермоловой Александра Назарова скончалась на 80-м году жизни.

Женщина уже давно и довольно серьезно болела и нередко попадала в больницу.

В последние годы Назарова жила вдвоем с маленькой внучкой Сашей. Бывший супруг артистки Юрий Михайлов умер еще несколько лет назад. А в 2011-м при трагических обстоятельствах не стало и единственного сына Александры Ивановны Дмитрия. О невестке, бросившей дочь еще во время младенчества, женщина и вовсе предпочитала никогда не вспоминать.

Александра Назарова с внучкой

После смерти артистки ее коллеги, друзья и поклонники задались одним и тем же вопросом — с кем останется 10-летняя Саша? Других близких родственников у девочки попросту нет.

По данным Федерального агентства новостей , у наследницы Назаровой все же имеется один возможный опекун.

У погибшего мужа актрисы Юрия Михайлова есть младшая сестра, имя которой остается неизвестным. Именно ей по закону перейдет право воспитывать Сашу.

1 2 3 ... 8 Смерть Александры Назаровой стала настоящим ударом для ее 10-летней внучки Саши

Впрочем, непонятно, общалась ли Александра Ивановна с родственницей бывшего супруга и захочет ли женщина (которая явно находится в преклонном возрасте) брать на себя подобную ответственность вообще.



Напомним, Назарова продолжала активно работать в театре и эпизодически появляться в кино, чтобы иметь возможность содержать внучку. В последние годы женщина жила с ребенком в двухкомнатной квартире в одном из спальных районов Москвы.