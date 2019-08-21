85-летний Ларри Кинг разводится с седьмой женой после 22 лет брака из-за ее склонности к изменам

Ларри Кинг решил круто изменить свою жизнь в 85 лет. Американский телеведущий собрался разводиться с седьмой женой. Во второй раз.

20 августа 85-летний Кинг подал заявление на развод в Верховный суд Лос-Анджелеса. Об этом сообщает портал People. Причиной расставания, которая указана в документах, стали стандартные «непримиримые разногласия». Но, вероятно, дело просто в любвеобильности Шоны.

Еще в 2010 году Кинг уличил свою жену в связи с тренером сына. Тогда супруги планировали разойтись, но все же решили остаться вместе ради детей. Через шесть лет в СМИ опять появились слухи об изменах женщины, но тогда пара опровергла их. Видимо, дыма без огня действительно не бывает и Шона все же не смогла хранить Ларри верность.

Отметим, что у Кинга сейчас проблемы не только в личной жизни, но и со здоровьем. В апреле телеведущий перенес второй инфаркт, после чего врачи провели ему ангиопластику (процедура открытия пораженной артерии с использованием тонкого катетера). А два года назад Ларри диагностировали онкологию. Звезде провели удачную операцию по удалению опухоли в легком, и рак перешел в ремиссию.

Ларри Кинг, без преувеличения, самый популярный и известный ведущий Америки. Его фирменный знак — подтяжки и очки в роговой оправе.