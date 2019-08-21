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85-летний Ларри Кинг разводится с седьмой женой после 22 лет брака из-за ее склонности к изменам

Ларри Кинг решил круто изменить свою жизнь в 85 лет. Американский телеведущий собрался разводиться с седьмой женой. Во второй раз.
Ларри Кинг

20 августа 85-летний Кинг подал заявление на развод в Верховный суд Лос-Анджелеса. Об этом сообщает портал People. Причиной расставания, которая указана в документах, стали стандартные «непримиримые разногласия». Но, вероятно, дело просто в любвеобильности Шоны.

Еще в 2010 году Кинг уличил свою жену в связи с тренером сына. Тогда супруги планировали разойтись, но все же решили остаться вместе ради детей. Через шесть лет в СМИ опять появились слухи об изменах женщины, но тогда пара опровергла их. Видимо, дыма без огня действительно не бывает и Шона все же не смогла хранить Ларри верность.

Ларри Кинг

Отметим, что у Кинга сейчас проблемы не только в личной жизни, но и со здоровьем. В апреле телеведущий перенес второй инфаркт, после чего врачи провели ему ангиопластику (процедура открытия пораженной артерии с использованием тонкого катетера). А два года назад Ларри диагностировали онкологию. Звезде провели удачную операцию по удалению опухоли в легком, и рак перешел в ремиссию. 

Ларри Кинг, без преувеличения, самый популярный и известный ведущий Америки. Его фирменный знак — подтяжки и очки в роговой оправе. 

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21 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
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Ларри Кинг

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Седьмой брак! Моложавая супруга! Вот такие истории всегда заканчиваются разводами. Богатым дедушкам пора понять: молодуха разведет на деньги и свалит. Лучше старая жена, но проверенная, а не красотка.

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Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
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