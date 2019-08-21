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Бывшая жена Никиты Ефремова Яна Гладких сражается за жизнь еще не родившегося сына

Еще не появившемуся на свет второму сыну Яны Гладких поставили страшный диагноз — транспозиция магистральных сосудов. Экс-супруга Никиты Ефремова отказалась сделать аборт и надеется на чудо.
Яна Гладких
Яна Гладких

После развода с актером Никитой Ефремовым актриса Яна Гладких пошла учиться на Высшие курсы сценаристов и режиссеров и влюбилась в однокурсника Ивана Ширшова. Очень скоро Гладких забеременела и в 2018 году родила первенца.

«Сына мы назвали веселым именем Лев. Оно пришло нам в голову, как только узнали, что станем родителями. Вес — 3800, рост 52», — поделился с «Экспресс газетой» Ширшов.

Во второй раз Яна забеременела зимой 2019-го. И тут жизнь актрисы разделилась на до и после. Во время очередного обследования врачи поставили ее еще не родившемуся сыну, которого уже назвали Степаном, неутешительный диагноз — транспозиция магистральных сосудов. Если говорить проще, то сердце малыша в утробе неправильно сформировалось. Яне тут же предложили сделать аборт, но она отказалась. «Я знала, что не буду переступать через жизнь… У каждого человека однажды наступает момент, когда нужно от чего-то отказаться и выбрать что-то одно. <...> Я выбрала Степу. Я сделаю для него все».

Яна Гладких

Устранить этот порок можно, обычно операцию делают в первый же день после того, как ребенок появляется на свет. Страшно то, что это операция на открытом сердце, которая чревата осложнениями. «Это называется «переключение», они поменяют местами аорту и легочный ствол, которые сейчас расположены не так, как у всех, и не могут качать кровь так, как нужно», — рассказала Яна в интервью изданию «Аргументы и факты».

А вот в браке с Никитой Ефремовым детей не случилось. Может, не хотели, а может, и не успели — Никита и Яна поженились в 2014-м и прожили в браке всего год. СМИ заговорили о том, что пара собирается разводиться. Это стало настоящим шоком для поклонников пары, ведь их отношения считали идеальными. 

Яна Гладких, Никита Ефремов
Яна Гладких и Никита Ефремов

Тут же зашептались: Ефремов постоянно изменял супруге и даже не особо это скрывал. Но на деле все было несколько иначе. Яна рассказывала, что они расстались исключительно из-за сложных характеров.

«Мы с Никитой — чрезвычайно эмоциональные натуры. Словно химические элементы, вместе мы образуем взрыв. Наверное, поэтому мы и расстались. Где-то мне не хватило терпения, я сгоряча принимала решения», — призналась актриса в интервью изданию WomanHit.

При этом Гладких уточнила, что все равно считает Ефремова своим близким другом и относится к нему даже с большей нежностью, нежели раньше. Ну а в 2017 году экс-супруги вместе снялись в сериале «Отличница». 

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21 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @yanagladkih/Instagram, Яна Гладких/Facebook, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Яна Гладких, Никита Ефремов

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