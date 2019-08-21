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Алексей Чумаков представил клип на ремейк песни Валерия Меладзе «Я не могу без тебя»

У Алексея Чумакова вышел клип на новую песню, которая многим покажется знакомой. Дело в том, что артист сделал ремейк на композицию «Я не могу без тебя», которую написал Константин Меладзе, а впервые исполнил его брат Валерий.

Алексей Чумаков на днях порадовал поклонников новым релизом. Певец представил ремейк на песню Валерия Меладзе «Я не могу без тебя», а также клип. «Мы сделали это с душой и искренне любя их (Валерия и Константина Меладзе, — прим. Woman.ru) музыку», — сообщил Чумаков своим поклонникам в Инстаграме.

Видео получилось очень чувственным и насыщенным яркими и эмоциональными сценами. За сутки клип посмотрели почти 400 тысяч раз. «Сердце забилось чаще!», «Клип супер! Чумаков с каждым разом все лучше и лучше, живая легенда», «Каждая песня как глоток чистоты», — пишут в комментариях интернет-пользователи, уже оценившие работу Алексея.

Многие невольно сравнивают то, как звучит одна и та же композиция в исполнении двух артистов — Меладзе и Чумакова — и отмечают, что последнему удалось придать ей новое, необычное звучание.

«Я безмерно благодарен судьбе, а также глубоко уважаемым мною друзьям и коллегам Константину и Валерию Меладзе за доверие и идею записать эту красивую композицию. В видеоверсии я постарался показать историю глубокого чувства, которое поражает человека и живет, несмотря ни на какие стихийные бедствия, жизненные неурядицы и обстоятельства. Сама любовь эмоционально более масштабна, чем любая стихия. Вас ждут яркие и чувственные сцены, неожиданный поворот и красивая музыка. Надеюсь, вам понравится», — прокомментировал релиз Алексей Чумаков.

А вам понравился клип?

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21 августа 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото @alexchumakoff/Instagram, Legion-Media.ru
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Алексей Чумаков

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