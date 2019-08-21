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Ким Кардашьян разрешила годовалой дочери играть со змеей, чем привела в ужас полмира

Маленькая Чикаго Уэст, годовалая дочка Ким Кардашьян и Канье Уэста, поигралась со змеей, чем вызвала неодобрение как у защитников животных, так и у борцов за детскую безопасность.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян и ее методы воспитания иногда оставляют желать лучшего. На днях телезвезда показала подписчикам в Инстаграме, как ее дочь Чикаго, которой в этом году исполнился 1 год, совершенно спокойно и расслабленно... играет со змеей!

Девочка без тени смущения держала извивающуюся рептилию в руках и с неподдельным интересом ее разглядывала. В какой-то момент змея посмотрела на Чикаго в упор, но малышка даже не обратила на это внимания и продолжила разглядывать ярко-оранжевую существо.

Подписчики Ким разделились на три лагеря. Первые откровенно жалели змею («Зачем Чикаго так ее тискает, она делает это грубо»), вторые пришли в ужас от того, что Ким в принципе разрешила дочери взять в руки опасное животное, третьи как обычно восхитились всем, что происходит на странице у Кардашьян.

Ким, видимо, самой было не по себе от этой сцены, потому что видео она подписала: «Моя храбрая девочка». Интересно, папа бесстрашной Чикаго в курсе, чем занимается его дочь?

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21 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @kimkardashian/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Ким Кардашьян

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Вау, прям настоящая неядовитая змея толщиной с веревочку, действительно ужас то какой! Как он ее целиком то не проглотила! Срочно отобрать и отдать с более безопастную семью ))))))

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Гость 2019-08-19 10:32:00
245
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