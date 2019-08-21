Ким Кардашьян разрешила годовалой дочери играть со змеей, чем привела в ужас полмира

Маленькая Чикаго Уэст, годовалая дочка Ким Кардашьян и Канье Уэста, поигралась со змеей, чем вызвала неодобрение как у защитников животных, так и у борцов за детскую безопасность.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян и ее методы воспитания иногда оставляют желать лучшего. На днях телезвезда показала подписчикам в Инстаграме, как ее дочь Чикаго, которой в этом году исполнился 1 год, совершенно спокойно и расслабленно... играет со змеей!

Девочка без тени смущения держала извивающуюся рептилию в руках и с неподдельным интересом ее разглядывала. В какой-то момент змея посмотрела на Чикаго в упор, но малышка даже не обратила на это внимания и продолжила разглядывать ярко-оранжевую существо.

Подписчики Ким разделились на три лагеря. Первые откровенно жалели змею («Зачем Чикаго так ее тискает, она делает это грубо»), вторые пришли в ужас от того, что Ким в принципе разрешила дочери взять в руки опасное животное, третьи как обычно восхитились всем, что происходит на странице у Кардашьян.

1 2 3 4 5 6 7 Чикаго Уэст поиграла с настоящей живой змеей

Ким, видимо, самой было не по себе от этой сцены, потому что видео она подписала: «Моя храбрая девочка». Интересно, папа бесстрашной Чикаго в курсе, чем занимается его дочь?