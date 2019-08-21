СМИ: Анна Седокова встречается с латвийским баскетболистом на 9 лет моложе ее

В последние месяцы Анна Седокова постоянно твердит о том, что одинока, но в то же время хвастается роскошными букетами от поклонников. Недавно журналисты узнали, что певица все же состоит в отношениях.

Анна Седокова

Вот уже некоторое время 36-летняя Анна Седокова находится в свободном плавании и ни с кем не встречается. Певица сконцентрировалась на карьере, воспитании детей и активном заработке денег — этой зимой она приобрела элитную недвижимость.

Несмотря на это, время от времени артистка хвастается, что поклонники присылают ей букеты , а также рассуждает об отношениях.

Несколько дней назад очевидцы заметили Седокову в одном из отелей Турции в компании 27-летнего баскетболиста Яниса Тимма. Тогда прохожие даже успели сфотографировать прогуливающуюся пару со спины.

Янис Тимма

Анна никак не прокомментировала слухи о связи с уроженцем Латвии. Вместо этого исполнительница стала все чаще выкладывать на своей странице фотографии со всем понятными подписями.

«Самые красивые закаты ничего не значат, когда ты их не разделяешь с тем, кто навсегда украл твое сердце», «Когда в разговоре любуешься мужчиной, который тебе нравится, и наслаждаешься его голосом» — у вас еще остались вопросы насчет личной жизни звезды?

Пока непонятно, когда начался роман спортсмена и певицы. Известно лишь то, что этой весной Седокова признавалась в своей влюбленности в хоккеиста — как понимаете, Тимма специализируется на совсем другом виде спорта.

Этим летом Янис переехал в Москву после заключения контракта с баскетбольным клубом «Химки». В 2016-м мужчина женился на девушке по имени Сана, которая вскоре родила ему сына. Впрочем, недавно баскетболист удалил с личной страницы в Инстаграме все фотографии с супругой и перестал носить обручальное кольцо.