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СМИ: Анна Седокова встречается с латвийским баскетболистом на 9 лет моложе ее

В последние месяцы Анна Седокова постоянно твердит о том, что одинока, но в то же время хвастается роскошными букетами от поклонников. Недавно журналисты узнали, что певица все же состоит в отношениях. 
Анна Седокова
Анна Седокова

Вот уже некоторое время 36-летняя Анна Седокова находится в свободном плавании и ни с кем не встречается. Певица сконцентрировалась на карьере, воспитании детей и активном заработке денег — этой зимой она приобрела элитную недвижимость

Несмотря на это, время от времени артистка хвастается, что поклонники присылают ей букеты, а также рассуждает об отношениях. 

Несколько дней назад очевидцы заметили Седокову в одном из отелей Турции в компании 27-летнего баскетболиста Яниса Тимма. Тогда прохожие даже успели сфотографировать прогуливающуюся пару со спины.

Янис Тимма
Янис Тимма

Анна никак не прокомментировала слухи о связи с уроженцем Латвии. Вместо этого исполнительница стала все чаще выкладывать на своей странице фотографии со всем понятными подписями. 

«Самые красивые закаты ничего не значат, когда ты их не разделяешь с тем, кто навсегда украл твое сердце», «Когда в разговоре любуешься мужчиной, который тебе нравится, и наслаждаешься его голосом» — у вас еще остались вопросы насчет личной жизни звезды? 

Пока непонятно, когда начался роман спортсмена и певицы. Известно лишь то, что этой весной Седокова признавалась в своей влюбленности в хоккеиста — как понимаете, Тимма специализируется на совсем другом виде спорта. 

Этим летом Янис переехал в Москву после заключения контракта с баскетбольным клубом «Химки». В 2016-м мужчина женился на девушке по имени Сана, которая вскоре родила ему сына. Впрочем, недавно баскетболист удалил с личной страницы в Инстаграме все фотографии с супругой и перестал носить обручальное кольцо. 

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21 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @annasedokova, @janis.timma, @sana.timma/Instagram, Getty Images
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Анна Седокова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Он уже от него беременна?))

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Гость 2019-08-19 10:32:00
245
Может кто-то и считает его "красавцем, секс символом" , но это на вкус и цвет ! По мне , так внешность у него "лукавая", есть что-то отталкивающее в нем. Я не сомневалась, что курица Гага его "по-матросит и бросит". Ее интерес был, чисто из женской зависти "насолить" Ирине Шейк, уж очень Ирина интересная внешне, "манкая", сдержанная, ей не надо в мясо заворачиваться, что бы быть в центре внимания. А Купер Ирине не пара, он вампир, с ним она была грустная, отстраненная и наверное, угнетенная морально. Он вытягивал из нее соки, радость, живость. Вот есть такие мужчины, которые абсолютно противопоказаны женщинам. И вообще, таким успешным, состоятельным личностям , как Ирина, мужья не нужны, они лишние, только "утяжеляют" жизнь женщине, "гасят" ее. Ведь не случайно, после разрыва, Ира расцвела снова, появились наряды, желание сиять и порхать. А Куперу так и надо, конечно , "захирел" - донора энергетического лишился !
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