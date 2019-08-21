Руки не для скуки: Гоша Куценко схватил Любовь Толкалину за грудь на новом фото

«Любовь или дружба?», «А как же Уоррен?» — эти и многие другие вопросы возникли у поклонников 41-летней Любови Толкалиной, которая выложила неоднозначное фото с 52-летним Гошей Куценко.

Любовь Толкалина

Они неоднократно работали вместе, и каждый их совместный проект предполагал любовную искру. Так было в боевике «Антикиллер», где Гоша Куценко сыграл главную роль майора полиции, а Любовь Толкалина — его верную супругу. Спустя 15 лет они повторили свой экранный роман в сериале «Последний мент».

Гоша Куценко

Многие поклонники были уверены, что между актерами «что-то есть», однако дальше дружеских отношений у Толкалиной и Куценко никогда не заходило. Сейчас 52-летний актер счастлив в браке с Ириной Скриниченко, а звезда сериала «Матрешки», по слухам, встречается с телеведущим Джоном Уорреном. Тем не менее, новое фото, которое опубликовала Толкалина, заставило многих поклонников вспомнить телевизионную любовь актеров.

Любовь Толкалина и Гоша Куценко

На снимке, который Любовь выложила в своем Инстаграме днем 21 августа, актриса предстала в объятиях Гоши Куценко. Брутальный «антикиллер» властно положил свою руку на грудь Толкалиной, которая в этот момент счастливо улыбалась.

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Подписчики с юмором отнеслись к подобному снимку. «Рука где надо!», «Бес в ребро, я так полагаю, он вас держит за локоть, по дружески!», «Ишь, хваткий!». А вам понравилось эта фотография?