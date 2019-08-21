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Руки не для скуки: Гоша Куценко схватил Любовь Толкалину за грудь на новом фото

«Любовь или дружба?», «А как же Уоррен?» — эти и многие другие вопросы возникли у поклонников 41-летней Любови Толкалиной, которая выложила неоднозначное фото с 52-летним Гошей Куценко.
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина

Они неоднократно работали вместе, и каждый их совместный проект предполагал любовную искру. Так было в боевике «Антикиллер», где Гоша Куценко сыграл главную роль майора полиции, а Любовь Толкалина — его верную супругу. Спустя 15 лет они повторили свой экранный роман в сериале «Последний мент».

Гоша Куценко
Гоша Куценко

Многие поклонники были уверены, что между актерами «что-то есть», однако дальше дружеских отношений у Толкалиной и Куценко никогда не заходило. Сейчас 52-летний актер счастлив в браке с Ириной Скриниченко, а звезда сериала «Матрешки», по слухам, встречается с телеведущим Джоном Уорреном. Тем не менее, новое фото, которое опубликовала Толкалина, заставило многих поклонников вспомнить телевизионную любовь актеров. 

Любовь Толкалина и Гоша Куценко
Любовь Толкалина и Гоша Куценко

На снимке, который Любовь выложила в своем Инстаграме днем 21 августа, актриса предстала в объятиях Гоши Куценко. Брутальный «антикиллер» властно положил свою руку на грудь Толкалиной, которая в этот момент счастливо улыбалась. 

Подписчики с юмором отнеслись к подобному снимку. «Рука где надо!», «Бес в ребро, я так полагаю, он вас держит за локоть, по дружески!», «Ишь, хваткий!». А вам понравилось эта фотография?

Перейти к обсуждению 6


21 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @goshakutsenko, @tolkalinaliuba/Instagram
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Гоша Куценко, Любовь Толкалина

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Любка деревня и Рязань. Не взяли в высшее общество. Собачонкой при дворе 20 лет прожила. Даже роды не спасли. Прорастала, как сорняк (с). Сорняком и осталась. Терпеть её не могу.

  • Гоша Куценко ведёт себя аналогично Тимати. Даже какие-то женщины есть. Даже какие-то дети.

  • Встретились два Титаника.

  • Главное, около власти пастись.

  • Толкалина всегда вызывала омерзение. Не зря её Егор стыдился.

  • Гость 5, а Егорушка не вызывает у вас омерзения? Старый похотливый к а з ё л. Прожил с женщиной, которая родила ему ребёнка, в гражданском браке 20 лет, а потом свалил к молодой, и сейчас ещё во всех интервью доказывает, что это вина Толкалиной, а не его. Не мужик, а г...о на лопате.

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Гость 2019-08-19 10:32:00
245
Может кто-то и считает его "красавцем, секс символом" , но это на вкус и цвет ! По мне , так внешность у него "лукавая", есть что-то отталкивающее в нем. Я не сомневалась, что курица Гага его "по-матросит и бросит". Ее интерес был, чисто из женской зависти "насолить" Ирине Шейк, уж очень Ирина интересная внешне, "манкая", сдержанная, ей не надо в мясо заворачиваться, что бы быть в центре внимания. А Купер Ирине не пара, он вампир, с ним она была грустная, отстраненная и наверное, угнетенная морально. Он вытягивал из нее соки, радость, живость. Вот есть такие мужчины, которые абсолютно противопоказаны женщинам. И вообще, таким успешным, состоятельным личностям , как Ирина, мужья не нужны, они лишние, только "утяжеляют" жизнь женщине, "гасят" ее. Ведь не случайно, после разрыва, Ира расцвела снова, появились наряды, желание сиять и порхать. А Куперу так и надо, конечно , "захирел" - донора энергетического лишился !
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