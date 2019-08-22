56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом

21 августа Квентин Тарантино и его супруга Даниэла Пик объявили, что ждут своего первенца. Забеременеть супруге режиссера удалось через год после свадьбы. Поздравляем!

Квентин Тарантино

Когда Квентин Тарантино представлял фильм «Однажды... в Голливуде» в Москве, то заявил о намерении покинуть кинематограф. Тогда режиссер признался, что собирается посвящать все свое время семье, и многие были уверены, что речь идет о новоиспеченной супруге Квентина — 35-летней Даниэле Пик. Мол, наконец создатель «Убить Билла» обрел настоящую любовь, ради которой готов оставить другие дела.



Квентин Тарантино и Даниэла Пик

21 августа выяснилось, что Тарантино уходит из мира кино не только ради красавицы-жены, но и ради будущего ребенка! Оказалось, в скором времени 56-летний режиссер впервые станет отцом. Несмотря на многочисленные романы, Квентину пока не удавалось испытать счастье отцовства, и теперь он в предвкушении семейной идиллии. Понимаем, что ни о какой работе в такое время думать не хочется!

Квентин Тарантино и Даниэла Пик

Эксклюзивное заявление появилось в журнале People вчера вечером. Поклонники по всему миру поспешили поздравить Тарантино и Пик со скорым пополнением в семействе. Пока неизвестно, какого пола родится звездный наследник.

1 2 3 ... 10 Квентин Тарантино и Даниэла Пик познакомились в 2009-м

Напомним, что в прошлом году Квентин и Даниэла тайно поженились на тихой церемонии в Лос-Анджелесе. Пара не хотела привлекать к себе лишнего внимания, поэтому и список гостей был довольно скромный. Познакомились они еще в 2009-м во время съемок фильма «Бесславные ублюдки».



Ранее Квентин Тарантино сообщал, что ему сложно устроить свою личную жизнь из-за работы, которая «поглощает все его свободное время». Что ж, надеемся, что теперь у режиссера есть все шансы наверстать упущенное и насладиться семейным бытом!