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56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом

21 августа Квентин Тарантино и его супруга Даниэла Пик объявили, что ждут своего первенца. Забеременеть супруге режиссера удалось через год после свадьбы. Поздравляем!
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино

Когда Квентин Тарантино представлял фильм «Однажды... в Голливуде» в Москве, то заявил о намерении покинуть кинематограф. Тогда режиссер признался, что собирается посвящать все свое время семье, и многие были уверены, что речь идет о новоиспеченной супруге Квентина — 35-летней Даниэле Пик. Мол, наконец создатель «Убить Билла» обрел настоящую любовь, ради которой готов оставить другие дела. 

Квентин Тарантино и Даниэла Пик
Квентин Тарантино и Даниэла Пик

21 августа выяснилось, что Тарантино уходит из мира кино не только ради красавицы-жены, но и ради будущего ребенка! Оказалось, в скором времени 56-летний режиссер впервые станет отцом. Несмотря на многочисленные романы, Квентину пока не удавалось испытать счастье отцовства, и теперь он в предвкушении семейной идиллии. Понимаем, что ни о какой работе в такое время думать не хочется!

Квентин Тарантино и Даниэла Пик
Квентин Тарантино и Даниэла Пик

Эксклюзивное заявление появилось в журнале People вчера вечером. Поклонники по всему миру поспешили поздравить Тарантино и Пик со скорым пополнением в семействе. Пока неизвестно, какого пола родится звездный наследник.

Напомним, что в прошлом году Квентин и Даниэла тайно поженились на тихой церемонии в Лос-Анджелесе. Пара не хотела привлекать к себе лишнего внимания, поэтому и список гостей был довольно скромный. Познакомились они еще в 2009-м во время съемок фильма «Бесславные ублюдки». 

Ранее Квентин Тарантино сообщал, что ему сложно устроить свою личную жизнь из-за работы, которая «поглощает все его свободное время». Что ж, надеемся, что теперь у режиссера есть все шансы наверстать упущенное и насладиться семейным бытом!

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22 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Квентин Тарантино

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Гость 2019-08-19 10:32:00
245
Может кто-то и считает его "красавцем, секс символом" , но это на вкус и цвет ! По мне , так внешность у него "лукавая", есть что-то отталкивающее в нем. Я не сомневалась, что курица Гага его "по-матросит и бросит". Ее интерес был, чисто из женской зависти "насолить" Ирине Шейк, уж очень Ирина интересная внешне, "манкая", сдержанная, ей не надо в мясо заворачиваться, что бы быть в центре внимания. А Купер Ирине не пара, он вампир, с ним она была грустная, отстраненная и наверное, угнетенная морально. Он вытягивал из нее соки, радость, живость. Вот есть такие мужчины, которые абсолютно противопоказаны женщинам. И вообще, таким успешным, состоятельным личностям , как Ирина, мужья не нужны, они лишние, только "утяжеляют" жизнь женщине, "гасят" ее. Ведь не случайно, после разрыва, Ира расцвела снова, появились наряды, желание сиять и порхать. А Куперу так и надо, конечно , "захирел" - донора энергетического лишился !
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